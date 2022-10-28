Melek Mosso... SAHNESİNDE BİR PARTİ LİDERİNİ AĞIRLADI!

İYİ Parti lideri Meral Akşener, şarkıcı Melek Mosso'nun Demre'deki konserini izledi. Mosso, Meral Akşener'in de sevdiği 'Yıllar Affetmez'i seslendirirken, Akşener de şarkıya eşlik etti.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Antalya'nın Demre ilçesinde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Kekova Festivali'ne katıldı. Konuşmalardan sonra Akşener, festivalde sahne alan Melek Mosso'nun konserini izledi.

Mosso sahnede, Meral Akşener için "Onun çok sevdiği şarkıyı da söyleyelim" diyerek 'Yıllar Affetmez' şarkısını seslendirdi. Bu sırada Akşener de şarkıya eşlik etti.

Twitter hesabından paylaşım yapan Akşener, "Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek ile Demre Belediye Başkanımız Okan Kocakaya'nın ev sahipliğindeki 3. Kekova Festivalimize katıldık.

Muhteşem sahnesiyle sevgili Melek Mosso'ya ve milletimizle buluşturduğumuz projelerde emek verenlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Melek Mosso'nun Isparta Uluslararası Gül Fesvitali kapsamında 3 Haziran'da vereceği konseri belediye tarafından iptal edilmişti.

Milli Gençlik Vakfı ve Anadolu Gençlik Derneği Isparta Şubesi ortak açıklama yayımlayarak, AKP'li Isparta Belediyesi'nin 'halkın inanç ve gelenekleriyle uyuşmayan' konserler düzenlediğini söyleyerek Melek Mosso'yu hedef göstermişti.

Melek Mosso yaptığı açıklamada, "Ben bu ülkenin kadınıyım. Fikirlerimle, vizyonumla, hayallerimle her yeni gün geleceğe sanatımı işliyorum.

Genci yaşlısı milyonlarca sevenim var. Bir kaç kendini bilmeze kalmadı benim ahlakımı sorgulamak, kadınlık onuruma laf atmak.

Bu zihniyetteki insanlar kendi yüreklerindeki karanlığı ve sapıklığı bizim hayatımıza da sokmaya çalışıyorlar ama buna asla izin vermeyeceğim, vermeyeceğiz…

Ben Isparta'ya elbet gidecek ve şarkılarımı söyleyeceğim. Bugün olmazsa yarın sarılacak kalplerimiz" demişti.

AKŞENER'DEN MOSSO'YA DESTEK

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Twitter hesabından Bergen'e ait Melek Mosso'nun seslendirdiği 'Yıllar Affetmez' parçasını "Gideni götürür, sandık affetmez" notuyla paylaşmıştı.