Melek Mosso'nun Isparta'da düzenlenecek konseri iptal edildi - Haberler

Uluslararası Isparta Gül Festivali kapsamında sanatçı Melek Mosso'nun 3 Haziran'da bir konser vereceği duyurulmuştu. Isparta Belediyesi tarafından da duyurusu yapılan konserin iptal edildiği öğrenildi.

TEPKİ GÖSTERİLMİŞTİ

Bazı sivil toplum kuruluşları Mosso'nun kentte konser düzenlemesine tepki göstermişti. Melek Mosso'nun konserinin iptal edilmesini isteyenlerden biri de Anadolu Gençlik Vakfı olmuş ve vakıftan "Ahlaksızlığı özendiren hiçbir şarkıcı halkımız nezdinde sanatçı olarak kabul görmeyecektir. Bu ve benzeri şarkıcıların Isparta'mız da yeri yoktur" açıklaması yapılmıştı.

Öte yandan İslamcı Anadolu Gençlik Derneği ve Milli Gençlik Vakfı da ortak açıklamayla konsere tepki gösterdi. Açıklamada; "Son zamanlarda Isparta Belediyesi halkımızın inanç ve gelenekleriyle uyuşmayan konserler düzenlemektedir. Ekonomik olarak zor zamanlardan geçtiğimiz bu zamanlarda halkımızın vergileriyle düzenlenen gençlerimizin ahlaki erozyona sebep olan bu tür etkinlikler halkımız nezdinde kabul görmemekte ve rahatsızlık oluşturmaktadır. İlerleyen günlerde düzenlenecek Gül Festivali'nde yer verilecek olan Melek Mosso isimli şarkıcının konseri bu rahatsızlığı ayyuka çıkarmıştır. Ahlaksızlığı özendiren hiçbir şarkıcı halkımız nezdinde sanatçı olarak kabul görmeyecektir. Bu ve benzeri şarkıcıların Isparta'mız da yeri yoktur. Milli ve manevi değerlerimize zarar veren, geleceğimiz olan gençlerimize kötü örnek olan bu konserlerin derhal iptal edilmesini Isparta Halkı ve Anadolu Gençlik Derneği Isparta Şubesi olarak Isparta Belediyemizden ve Isparta Valiliğimizden talep etmekteyiz" denildi.

HANDE YENER VE ECE SEÇKİN DE HEDEFE ALINMIŞTI

Daha önce de Hande Yener ve Ece Seçkin'in konserlerinin iptal edilmesi için bazı siyasi parti ve dernekler tarafından başvurular yapılmıştı.

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