Melania Trump'ın Kraliyet yemeğinde giydiği elbise olay yarattı

ABDbaşkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump, Windsor Kalesi'nde düzenlenen devlet yemeğine katıldığı elbiseyle gündem oldu.

Melania, omuzları açık, uzun sarı bir elbise giydi. Ancak fotoğraflar yayımlanınca büyük bir tartışma başladı. Elbise bazı karelerde parlak sarı, bazılarında ise daha soluk "tereyağı sarısı" gibi görünüyordu. Kemerinin rengi konusunda da kafa karışıklığı vardı: Toz pembe mi yoksa mor mu?

Yakın çevresinden yapılan açıklamada, Carolina Herrera tasarımı elbisenin aslında "tereyağı kremi sarısı" olduğu, kemerinin ise "Paskalya moru" tonunda olduğu belirtildi. Renk farkının ise fotoğraf düzenlemelerinden veya flaş ışıklarından kaynaklandığı ifade edildi.

Stilist Liz Teich, "Fotoğrafçılar renklerle oynuyor. Elbise fotoğraflarda gerçekte olduğundan daha canlı görünmüş olabilir" dedi. Sarının iyimserlik çağrıştırdığını vurgulayan Teich, Galler Prensesi Kate Middleton'ın da aynı davette altın rengi bir elbise tercih ettiğini hatırlattı.

Bazı moda uzmanları ise Melania'nın seçiminden memnun kalmadı. Stilist Samantha Brown, "Sarı elbise, mor kemer ve zümrüt küpeler bir arada fazla karışık duruyor. Fazla detay var, bakışların ilk anda Melania'ya değil elbiseye kaymasına neden oluyor" dedi.

Brown ayrıca, yazlık bir ton olan "tereyağı sarısı"nın sonbahara yaklaşan İngiltere havasına çok uygun olmadığını da ekledi.