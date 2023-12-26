Mekan izinleri iptal edilen Kızıl Goncalar'ın yapımcısı veryansın etti: Kuruma 200 bin TL ödedik

FOX TV'nin yeni dizisi Kızıl Goncalar dizisine gelen eleştirilerin ardından vakıflardan kiralanan 2 mekanın çekim izni iptal edildi. Darülaceze'nin iptal kararına isyan eden dizinin yapımcısı Faruk Turgut, çekim için 200 bin TL ödediğini söyledi.

"BİZ HER KOŞULDA MEKAN BULUP DEVAM EDERİZ"

Tepkilerin ardından RTÜK, diziyle ilgili inceleme başlatılırken Darülaceze Başkanlığı yaptıkları açıklamada dizi çekim iznini iptal ettiklerini belirtti. Yapılan açıklamada dizinin kurumum varoluş felsefesine aykırı tutum sergilediği açıklandı. Kızıl Goncalar'ın yapımcısı Faruk Turgut ise X hesabından karar yazısını yayınlayarak "Darülaceze kurumumun çekim iznini iptal gerekçesini, kamuoyunun takdirine sunuyorum. Bu mekana ayda 200 bin lira ödeyerek çekim yaptığımızı belirtmek isterim. Biz her koşulda mekan bulup çekimlerimize devam ederiz de, bizle birlikte keyifli zaman geçiren Darülaceze sakinlerine yazık oldu" dedi.

NE OLDU?

Faniler adlı hayali bir tarikatın üyelerinin seküler bir aileyle yollarının birleşme hikayesini anlatan Kızıl Goncalar dizisi ilk bölümüyle tepki çekti. RTÜK diziyle ilgili gelen şikayetler üzerine inceleme başlatılacağını açıkladı. Yaşananların ardından Gold Film'in bazı mekanlarda çekim yapması da engellendi. 8 ve 21 Eylül'de Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne bağlı İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü'nden 2 mekan için alınan izinler iptal edildi.

KIZIL GONCALAR'IN KONUSU

Kızıl Goncalar, seküler bir Atatürkçü olan Levent ( Özcan Deniz ) ve mutaassıp bir tarikatın içinde yaşayan Meryem'in ( Özgü Namal ) kaderlerinin kesişmesini konu alırken, inanç ve fikir ayrılıklarına rağmen "evlat" söz konusu olduğunda anneliğin/babalığın birleştirici gücü konusu ele alıyor. Dizide Özgü Namal ve Özcan Deniz'in yanı sıra Mert Yazıcıoğlu, Erkan Avcı, Hazal Türesan, Mert Turak, Selen Öztürk, Şerif Erol, Duygu Sarışın, Tuğrul Tülek, Yakup Turgut, Sitare Akbaş, Mina Demirtaş, Esma Yılmaz, Zehran Kelleci, Tuana Gizem Uzunlar gibi isimler yer alıyor.