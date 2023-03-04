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Mehmet Yılmaz Ak'ın Yargı'dan ayrılmasıyla ilgili yapım şirketinden açıklama: Sağlık sorununun dolayı çalışamaz durumda

Magazin Haberleri

Mehmet Yılmaz Ak, ilk bölümden bu yana başrolünü oynadığı Yargı dizisinden neden ayrıldığı ortaya çıktı. Konuyla ilgili açıklama yapan yapım şirketi, Ak'ın sağlık sorunları nedeniyle kendi isteğiyle diziden ayrıldığını duyurdu.

Başrollerini Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Mehmet Yılmaz Ak, Uğur Aslan, Şükran Ovalı, Uğur Polat, Hüseyin Avni Danyal ve Cezmi Baskın'ın paylaştığı Yargı dizisi, her pazar günü Kanal D ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor. Mehmet Yılmaz Ak, her bölümü büyük bir heyecanla izlenen dizide ayrılma kararı aldı.

"ÇALIŞMASINA ENGEL OLAN RAHATSIZLIĞINI BELGELEDİ"

Veda haberinin duyulmasının ardından konuyla ilgili açıklama yapan Ay Yapım, "Yargı dizimiz oyuncularından Mehmet Yılmaz Ak, yaşadığı sağlık probleminin çalışmasına mani olduğunu belgeleyen uzman doktor raporunu yapım şirketimize sunmuş ve projemizden kendi isteğiyle ayrılmıştır" denildi. Mehmet Yılmaz Ak ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

Mehmet Yılmaz Ak'ın Yargı'dan ayrılmasıyla ilgili yapım şirketinden açıklama: Sağlık sorununun dolayı çalışamaz durumda

Mehmet Yılmaz Ak'ın Yargı'dan ayrılmasıyla ilgili yapım şirketinden açıklama: Sağlık sorununun dolayı çalışamaz durumda

Mehmet Yılmaz Ak'ın Yargı'dan ayrılmasıyla ilgili yapım şirketinden açıklama: Sağlık sorununun dolayı çalışamaz durumda

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Mehmet Yılmaz Ak Yargı Magazin Haberler

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