Mehmet Dinçerler ile boşanma kararı alan Hadise'den ilk açıklama: Dava açtım

Boşanma haberleriyle gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Hadise, sosyal medya hesabından Mehmet Dinçerler ile boşanacaklarını duyurdu. Paylaşımında Dinçerler'e hayatında mutluluklar dileyen Hadise, "Anlaşarak sonlandıramadığımız için boşanma davası açtım" dedi.

Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık konuşulan Hadise, geçtiğimiz nisan ayında bir süredir birlikte olduğu Mehmet Dinçerler ile nikah masasına oturdu. İlişkisini gizli yaşamayı tercih eden Hadise, düğün töreninden görüntü paylaşılmasını yasakladı. Çiftin bir süredir birlikte görüntülenmemesi ve alyans takmaması ayrılık iddialarını gündeme getirirken kötü haber de geldi. Evlilikleri hakkında konuşmayan çiftin boşanma kararı aldığı öğrenildi.

"ANLAŞARAK SONLANDIRAMADIĞIM İÇİN DAVA AÇTIM"

Instagram hesabından yaptığı paylaşımla boşanma iddiasını doğrulayan şarkıcı, "Anlaşarak sonlandıramadığımız için boşanma davası açtığımı sizlerle paylaşmak isterim. Mehmet'e hayatında mutluluklar diliyorum. Bu süreçte yanımda olan herkese teşekkür ederim" dedi.

BOŞANMA NEDENİ FİKİR AYRILIKLARI MI?

Basın danışmanına "Boşanma dilekçesini verdim. Arayanlara boşanacağımı açıklayabilirsin" dediği öğrenilen şarkıcının dilekçesini Beykoz Adliyesi'ne verdiği belirtildi. Dinçerler'in daha az konser yapmasını ve kapalı giyinmesini isteyen ailesinin baskısından bunalan Hadise'nin fikir ayrılığı nedeniyle bu kararı aldığı konuşuluyor. Ünlü şarkıcının son dönemde konser sayısını artırması dikkat çekmişti.

BİRBİRLERİNİ SİLDİLER

Dün akşam boşanma haberleri çıkan Hadise ve Mehmet Dinçerler, sosyal medya hesaplarından birbirini takibi bıraktı. Konuyla ilgili sessizliğini koruyan Dinçerler, Instagram hesabından Hadise ile olan fotoğraflarını sildi.

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