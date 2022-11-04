Mehmet Dinçerler'den Boşanan Hadise Bakın Ne Yaptı

30 Eylül'de boşanan Hadise ve Mehmet Dinçerler hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Mehmet Dinçerler'in, Hadise'ye evlilik teklifi ederken aldığı yüzük aylarca gündemden düşmemişti. O yüzük hakkında çarpıcı bir iddia daha gündeme geldi. Hadise, replika yüzüğü satıp parasını ne yaptı? İşte detaylar...

30 Nisan'da Çırağan Sarayı'nda gözlerden uzak bir nikah töreni yaparak evlenen şarkıcı Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler, 30 Eylül'de tek celsede boşandı.

Mehmet Dinçerler'in ise Hadise'ye evlilik teklifinde taktığı üç milyon TL'lik yüzükle birlikte düğünde takılan tüm takıları istediği öne sürülmüştü.

"SAYGI ÇERÇEVESİNDE BİTTİ"

"Evliliğimizi sonlandırmak ortak görüşümüz doğrultusunda olup, tek istediğim süreci herkes için en hayırlı olacak şekilde saygı çerçevesinde bitirmektir. Başka hiçbir talep ve isteğim olmamıştır" açıklamasını yapan iş insanının, boşanma kararı sonrası mücevherleri geri istediği iddiası şaşkınlık yaratmıştı.

Mehmet Dinçlerler'in evlilik teklifi sırasında Hadise'ye hediye ettiği 3 milyon TL'lik yüzüğün yanı sıra düğünde takılan mücevherler ise şöyleydi: Dünyaca ünlü bir markanın 75 bin dolarlık bileziği, 10 tane beşibiryerde, pırlanta kolye, toplam değeri 250 bin TL olan bilezikler.

YÜZÜK REPLİKA ÇIKTI

Hadise, düğünde kendisine takılan takıları evliliği sırasında Mehmet Dinçlerler'e borç olarak verdiği yüklü miktardaki paranın yerine saymıştı. Tüm bunların ardından 30 Eylül'de Mehmet Dinçerler'den tek celsede boşanan Hadise'nin, çok konuşulan yüzüğünün replika olduğu ortaya çıktı.

HAYVAN DERNEKLERİNE BAĞIŞLADI

Değerinin 3 milyon TL olduğu söylenen yüzüğü satmak isteyen şarkıcı, gerçeği öğrenince şoke oldu. Hadise'nin replika yüzüğüne, 10 bin euro (182 bin TL) değer biçildi. Durum karşısında sarsılan sanatçı, sattığı takının parasını hayvan derneklerine bağışladı.

Dinçerler'in evli oldukları dönemde Hadise'ye, "3 milyon TL'lik yüzük takıyorsun, dikkat et" diyerek, baskı yaptığı da konuşulanlar arasında yer alıyor.

HADİSE VE MEHMET DİNÇERLER NEDEN BOŞANDI?

Hadise'nin, klibinde ve konserinde Murda'yla samimi görüntüler vermesi de evliliğin bitmesine neden olarak gösteriliyor.

Öte yandan Dinçerler'in Hadise'nin sahne kıyafetlerine karıştığı, bu sebeple Hadise'nin ayrılık kararı aldığı öne sürülmüştü. Kendisine yapılan psikolojik baskı sonrası ünlü şarkıcı Hadise, iddialara göre dayanamayarak boşanma davası açtı.

Hadise ve Mehmet Dinçerler 30 Eylül 2022'de tek celsede boşandı.