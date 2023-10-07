Mehmet Ali Erbil, kasım ayında 40 yaş küçük sevgilisiyle evleniyor

66 yaşındaki ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, 6 aydır kendisinden 40 yaş küçük Gülseren Ceylan ile aşk yaşıyor. Bir süredir birlikte yaşayan çift, evlilik kararı aldı. İkili bir ay sonra yurt dışında evlenecek.

KASIM AYINDA EVLENECEKLER

2. Sayfa'nın haberine göre, Mehmet Ali Erbil kendisinden 40 yaş küçük sevgilisiyle Kasım ayında Amerika'da sade bir nikahla evlenmeyi planlıyor. Çiftin nikah törenine kimleri çağıracağı ve Gülseren Ceylan'ın nasıl bir gelinlik tercih edeceği merak edilmeye başlandı. Öte yandan babasının ilişkisine en başından beri sessiz kalan Yasmin Erbil'in nikaha katılıp katılmayacağı ise henüz bilinmiyor.

OĞLUNUN EVLİLİĞE KARŞI ÇIKTIĞI SÖYLENMİŞTİ

Mehmet Ali Erbil'in Tuğba Coşkun ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Sadi'nin evliliğe karşı çıktığı iddia edilmişti. Mehmet Ali Erbil ise bu iddiayı yalanlayarak "Onların bir tek istekleri benim mutlu olmam Ali Sadi bile alıştı valla" demişti. Gülseren Ceylan ise Erbil'in çocuklarıyla çok iyi anlaştığını söylemişti.

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