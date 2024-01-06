Mehmet Ali Erbil, 2 ay önce ayrıldığı 40 yaş küçük aşkıyla barıştı

Sosyal medya üzerinden tanışan 26 yaşındaki fenomen Gülseren Ceylan ile 66 yaşındaki şovmen Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz aylarda aşk yaşamaya başlayarak aynı evde kalmaya başladı. Kısa sürede evlilik hazırlığı yapmayan başlayan çift, 2 ay önce ayrıldı. İkili, kısa süreli ayrılığın ardından barışma kararı aldı.

AYRILDIKTAN SONRA DEMEDİĞİNİ BIRAKMAMIŞTI

Ayrılığa dayanamayan ve bu süre zarfında da görüşmeye devam eden Ceylan ve Erbil, ilişkilerine bir şans daha verdi. Ceylan, Instagram hesabından Erbil'e sarıldığı bir pozu yayınlayarak kalp emojisi koydu. Gülseren Ceylan, Mehmet Ali Erbil ile ayrıldıktan sonra yaptığı açıklamada "Ben ondan vazgeçtim. Bu ilişkiden vazgeçtim. O yüzden bu saatten sonra kiminle takipleşirse, kiminle sevgili olursa olsun beni ilgilendirmiyor. Yolu açık olsun. Ben bir kere uyarımı yaptım, ikinciyi zaten yapmam. Yeter ki benden uzak olsun, benim arkadaşlarıma bir şey söylemesin. Bana bir daha yazmasın çünkü ben bir daha onunla asla diyalog kurmayacağım. Benim için bu olay sonsuza kadar kapanmıştır. Siz bana artık onunla ilgili hiçbir şey söylemezseniz sevinirim. Çünkü ben artık bıktım, hayatıma devam etmek istiyorum" demişti.