Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Meghan Markle çiçekli elbisesiyle dikkat çekti! Kate Middleton'a gizli mesaj mı yolladı?

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kraliyet Ailesi'nden ayrıldıktan sonra eşi ve çocuklarıyla yeni bir hayat kuran Sussez Düşesi Meghan Markle, geçtiğimiz günlerde Los Angeles Çocuk Hastanesi'ni ziyaret etti. Markle'nın ziyarette giydiği çiçek desenli elbisesiyle Kate Middleton'a mesaj gönderdiği ileri sürüldü.

ZEYTİN DALI MI UZATTI?

Moda uzmanına göre, Meghan Markle son halka açık görünümünde Kate Middleton'a gizli bir mesaj gönderdi. Sussex Düşesi, 2 bin 776 sterlin değerinde bir elbise giydi ve ilkbaharı temsil eden çiçekli desenleriyle dikkat çekti. Uzmanlar, 42 yaşındaki Markle'nın sadece ilkbaharın başlangıcını işaretlemekle kalmayıp aynı zamanda da kanserle savaşan eltisi Kate Middleton'a zeytin dalı uzatıyor.

Meghan Markle, £2,776'lık çiçekli elbise ile Kate Middleton'a gizli mesaj yolladı

"ÇİÇEKLER DOSTLUK VE AFFETMEYİ SİMGELER"

Fabulous Dergisine "Kraliyet ailesi, giysilerini ince mesajlar iletmek için kullanmakla ünlüdür," açıklamasını yapan modacı Amber, 'Meghan, giysilerini bakış açılarını değiştirmek için kullanmayı becermiş. Düşes, açıkça çiçekli kıyafetiyle bir mesaj gönderiyordu. Onunla saf, iyimserlik ve dostluk anlamına gelen çiçekler, büyümeyi ve açmayı temsil eder. Ve oldukça dokunaklı bir şekilde, çiçekler affetmeyi simgeler. Meghan, Kate'e zeytin dalı uzatıyor olabilir mi? Düşes, hayatında heyecan verici yeni bir bölüme adım atarken, geçmiş olayları arkasında bırakmak yeni, taze bir senaryo yazmak istiyor gibi görünüyor. Kuşkusuz, Meghan'ın son birkaç yılın olaylarını geride bırakmak istediği açıktır" dedi.

Geçen ay, iki çocuk annesi olan Meghan, yeni bir Instagram markası olan American Riviera Orchard'ı başlattı. Endüstri içinden kaynaklar, sitenin yaşam tarzı içeriğini tanıtmaya ve mutfak eşyaları gibi ev, gıda, bahçe ve yaşam tarzı ürünleri satmaya odaklanacağını söyledi.

Meghan Markle, £2,776'lık çiçekli elbise ile Kate Middleton'a gizli mesaj yolladı

Meghan Markle, £2,776'lık çiçekli elbise ile Kate Middleton'a gizli mesaj yolladı

Haberler.com / Abdullah Teymur - Magazin

Kraliyet Sarayı Kate Middleton Meghan Markle Kadın Magazin Dünya Haberler

Bakmadan Geçme

Kütahya'da oylar yeniden mi sayılacak? Kütahya'yı hangi parti kazanmıştı? Köprüler ücretsiz mi? Ramazan Bayramında hangi köprüler ücretsiz? Crystal Palace - Manchester City maçı hangi kanalda, saat kaçta? Crystal Palace - Manchester City maçı nereden izlenir? Kuyumcular bayramda açık mı? Bayramda kuyumcular açık olacak mı, kapalı mı olacak? 10 – 11 – 12 Nisan kuyumcu çalışma saatleri! Bugün kandil mi, ne kandili? 6 Nisan Cumartesi bugün hangi dini gün? Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 6 Nisan Cumartesi hangi sınav yapılacak? İşte ÖSYM Sınav Takvimi Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 6 Nisan Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? 6 NİSAN BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: Bu hafta neler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi? 6-7 Nisan 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 6-7 Nisan İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi! 6-7 Nisan 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 6-7 Nisan Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 6-7 Nisan Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 6-7 Nisan İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 6-7 Nisan Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title