Masumlar Apartmanı'nın Neriman'ı Gizem Katmer evlendi! Gelinliğin içinde adeta kuğu gibi - Haberler

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Masumlar Apartmanı'nın Neriman'ı Gizem Katmer evlendi! Gelinliğin içinde adeta kuğu gibi

Snob Magazin - Magazin
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'Masumlar Apartmanı' adlı dizide 'Neriman' karakterine hayat veren Gizem Katmer, sevgilisi Güçlü Aydoğdu ile dün akşam nikah masasına oturdu. Gizem'in gelinlikli fotoğrafları ise hayran bıraktı.

Başrollerini Ezgi Mola, Birkan Sokullu ve Merve Dizdar'ın paylaştığı ve geçtiğimiz haftalarda final yapan 'Masumlar Apartmanı' adlı dizide rol alan Gizem Katmer, bir süredir sanat yönetmeni Güçlü Aydoğdu ile aşk yaşıyordu. Çiftten güzel haber geldi.

Geçtiğimiz ay aile arasında yapılan bir tören ile nişanlanan ünlü çiftten Katmer, bu özel gününden fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Gizem Katmer ile Güçlü Aydoğdu, dün aileleri ve arkadaşlarının katıldığı törenle evlendi. Mutluluğa "evet" diyen çiftin düğününden ilk kareler sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Masumlar Apartmanı'nın Neriman'ı Gizem Katmer evlendi

'Masumlar Apartmanı'nda 'Safiye' karakteriyle Gizem Katmer'in ablasını canlandıran Ezgi Mola'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Katmer'in gelinlikli pozunu paylaşan Ezgi Mola, "Ay benim güzelim. Gizem Katmer'im bugün evleniyor. Çok güzelsin canım Gizem" notunu düştü.

Masumlar Apartmanı'nın Neriman'ı Gizem Katmer evlendi

Gizem Katmer, 1995 yılında İstanbul'da doğdu. Aslen Rizeli olan Katmer Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu. İlk sinema deneyimini Aşk, Büyü vs. adlı filmde yaşamıştır. Bir çok reklam filminde yer alan Katmer'in yıldızı Masumlar Apartmanı dizisinde canlandırdığı Neriman Karakteri ile parladı.

Masumlar Apartmanı'nın Neriman'ı Gizem Katmer evlendi

Gizem Katmer, bir süredir sanat yönetmeni Güçlü Aydoğdu ile aşk yaşıyordu. Geçtiğimiz ay aile arasında yapılan bir tören ile nişanlanan ünlü çift, dün aileleri ve arkadaşlarının katıldığı törenle evlendi.

Masumlar Apartmanı'nın Neriman'ı Gizem Katmer evlendi

Masumlar Apartmanı'nın Neriman'ı Gizem Katmer evlendi

Snob Magazin / Magazin

Birkan Sokullu Merve Dizdar Ezgi Mola Magazin Haberler

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