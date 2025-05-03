MasterChef Türkiye'nin İranlı yarışmacısı Şirin Sadegzade, radikal imaj değişikliğine gitti

MasterChef Türkiye'nin İranlı yarışmacısı Şirin Sadegzade, radikal imaj değişikliğine gitti
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Geçtiğimiz sezon TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye yarışmasında dikkat çeken performansıyla adından söz ettiren ve yarışmayı altıncı sırada tamamlayan İranlı yarışmacı Şirin Sadegzade, radikal bir imaj değişikliğine gitti. Uzun süredir siyah saçlarıyla tanınan Sadegzade, cesur bir karar alarak saç rengini bakıra boyattı.

Geçtiğimiz yıl ekranlara gelen MasterChef 2024 sezonunda İran'dan katılan Şirin Sadegzade, altıncı sırada yarışmayı tamamlamıştı. Sempatik tavırlarıyla izleyicilerin gönlünü kazanan genç yarışmacı, yarışma sonrasında bambaşka bir imaja büründü.

MasterChef Türkiye'nin İranlı yarışmacısı Şirin Sadegzade, radikal imaj değişikliğine gitti

Uzun süredir siyah kullandığı saçlarını bakır tonlarına boyatan Sadegzade, yeni görünümünü sosyal medya hesabından paylaştı. Kısa sürede yoğun ilgi gören paylaşım, takipçileri ikiye böldü. Kimileri bu cesur değişikliği çok beğenirken, kimileri eski halini daha doğal buldu.

MasterChef Türkiye'nin İranlı yarışmacısı Şirin Sadegzade, radikal imaj değişikliğine gitti

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıRamazan Coşkun:

bu önemli haber için size teşekkür ediyorum

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