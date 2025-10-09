MasterChef'te şaşırtan buluşma! Wanda Nara eski eşiyle aynı sahnede

Ünlü model ve sunucu Wanda Nara, Arjantin'de yayınlanacak yeni sezon "MasterChef Celebrity" programının tanıtımıyla yeniden gündemde. 14 Ekim'de Telefe ekranlarında başlayacak olan yarışmanın fragmanları, Wanda'nın özel hayatına yaptığı göndermelerle büyük ses getirdi.

ICARDİ GÖNDERMESİ

Tanıtımda Nara, jüri üyeleri Damián Betular, Martín Martitegui ve Donato Di Santis ile bir terapi seansında psikolog rolünde görülüyor. Betular'ın masadaki fıstıklardan yemek için izin istemesi, Mauro Icardi'nin özel fotoğraflarının sızmasıyla patlak veren "Wandagate" skandalına ince bir gönderme olarak yorumlandı.

ESKİ EŞİYLE STÜDYODA KARŞILAŞTI

Sürpriz an ise yarışmacılar arasında yer alan eski eşi Maxi López'in stüdyoya girmesi oldu. Wanda Nara'nın eski eşiyle yüz yüze geldiği bu sahne, hem izleyiciler hem de sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Bir diğer sahnede Martitegui, yarışmacıların ilginç yemek denemelerini anlatırken, China Suárez – Pampita – Benjamín Vicuña üçgenine esprili bir atıfta bulunuyor. Donato Di Santis ise "Biri patates kızartmalarından Eyfel Kulesi yapınca sınırı aşıyor!" diyerek Paris göndermesini sürdürüyor.

"Paris" detayı ise tesadüf değil. Çünkü iddialara göre Mauro Icardi ile China Suárez'in ilk buluşması Paris'te gerçekleşmişti. O dönem Icardi, PSG'de forma giyiyor ve Wanda Nara ile evliydi. Skandalı büyüten unsur ise, Wanda'nın eski eşi Maxi López'in, Icardi'nin yakın arkadaşı olmasıydı.

Fragmanların yayınlanmasının ardından Arjantin'de sosyal medyada adeta patlama yaşandı. Kullanıcılar, "Wanda kendi hayatını tiye alıyor" yorumlarını yaparken, Nara o anları Instagram hesabından "Geri döndüm" notuyla paylaştı.