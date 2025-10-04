MasterChef'te kural ihlali yapan yarışmacılar belli oldu! İşte aldıkları ceza

TV8'in büyük ilgiyle takip edilen yarışma programı MasterChef Türkiye, 3 Ekim 2025 tarihli yeni bölümü öncesinde yayınlanan fragmanıyla gündeme oturdu. Fragmanda Somer Şef'in açıklamaları yarışmacılar arasında soğuk rüzgarlar estirdi. Bir yarışmacı erkeklerin konakladığıeve telefon sokarak kural ihlali yaptı.

STÜDYODA GERİLİM

Somer Şef, yarışmacılara dönerek "Yarışmada kurallar nettir. İçeriye gizlice telefon getirildiği bilgisi bana ulaştı" ifadelerini kullandı. Bu sözler, hem yarışmacıları hem de ekran başındaki izleyicileri şoke etti. Yarışmanın dün akşam yayınlanan yeni bölümünde telefonun sırrı çözüldü.

Onur, Somer Şef'in olayın üstüne gitmesi üzerine telefondan faydalandığını söyledi.

Somer Şef telefondan başka kimlerin faydalandığını sordu. Çağatay telefonu kullandığını söylerken bazı yarışmacılardan haberdar olmalarına karşın onu kullanmadıklarını ifade etti.

Somer Şef; Hakan ve Çağatay'ın 2 görüşme izninin iptal edildiğini belirtti. Onur ise 4 görüşme izninden faydalanamayacak.

TV8'in büyük ilgiyle takip edilen fenomen yarışması MasterChef Türkiye, 3 Ekim 2025 tarihli bölümünde gündeme damga vuran bir olayla izleyicileri şaşırttı. Yarışmacıların telefon kullanımına dair yasakları ihlal etmesi, hem yarışmanın akışını hem de disiplinini olumsuz etkiledi.

STÜDYODA SOĞUK RÜZGARLAR ESTİ

Bölümün başında Somer Şef, yarışmacılara dönerek, "Yarışmada kurallar nettir. İçeriye gizlice telefon getirildiği bilgisi bana ulaştı" sözleriyle gerilimi başlattı. Bu açıklama, hem stüdyodaki yarışmacıları hem de ekran başındaki izleyicileri şoke etti.

TELEFON SKANDALININ PERDE ARKASI

Yayınlanan bölümde, kural ihlalinin ayrıntıları gün yüzüne çıktı. Yarışmacılardan Onur, gizlice getirilen telefondan faydalandığını itiraf etti. Bunun üzerine Somer Şef, diğer yarışmacılara da söz hakkı vererek telefonun kimler tarafından kullanıldığını sordu.

Bu noktada Çağatay da telefonu kullandığını kabul etti. Bazı yarışmacılar ise cihazdan haberdar olduklarını, ancak kuralları çiğneyerek kullanmadıklarını belirtti.

TELEFONLARIN SAKLANDIĞI YÖNTEMLER ŞAŞIRTTI

Yapım ekibi ve şefler, telefonların nerelere saklandığını detaylı şekilde açıkladı. Telefonların lavaboya ya da prodüksiyonun tuvaletine gizlendiği, hatta bazı yarışmacıların cihazları boruların içine ya da beyaz suyun içine saklayarak kuralları aşmaya çalıştığı ortaya çıktı. Bu durum, yarışmacıların yasakları delmek için ne denli planlı hareket ettiklerini gözler önüne serdi.

CEZALAR AÇIKLANDI

Somer Şef, disiplinin korunması adına yaptırımları duyurdu: Hakan ve Çağatay'ın 2 görüşme izni iptal edildi. Onur ise 4 görüşme hakkından mahrum bırakıldı.

Bu karar, yarışmanın kurallarına verilen önemi bir kez daha ortaya koydu.

MasterChef Türkiye, ekranlara geldiği ilk günden itibaren Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri koltuğunda yarışmacıların mutfak becerilerini sergilediği, disiplinli yapısıyla bilinen bir yarışma. Telefon kullanımının kesin yasak olması, yarışmacıların dikkatini dağıtmamak ve adil rekabet ortamını korumak adına kritik bir kural olarak öne çıkıyor.