Haberler

MasterChef Jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın mekanından adisyon paylaşıldı! Fiyatlar tartışma yarattı

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
MasterChef Jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın mekanından adisyon paylaşıldı! Fiyatlar tartışma yarattı Haber Videosunu İzle
MasterChef Jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın mekanından adisyon paylaşıldı! Fiyatlar tartışma yarattı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MasterChef Türkiye jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın Ankara'daki restoranı, lezzetleri kadar fiyatıyla da gündemde. Sosyal medyada paylaşılan 12 bin 250 liralık tadım menüsü fişi tartışma yarattı; kimileri "lezzet sanattır" derken, kimileri "tadımlık menüye bu fiyat ödenmez" yorumunda bulundu.

  • Mehmet Yalçınkaya'nın Ankara'daki restoranında iki kişilik tadım menüsü ve bir şişe alkollü içecek ile toplam hesap 12 bin 250 TL'dir.
  • Tadım menüsünde somon pastırma, uskumru tartar, enginar kalbiyle karides, gazpacho, sakızlı ahtapot ve lavanta aromalı tatlı gibi lezzetler yer alır.

Masterchef Türkiye jürilerinden Mehmet Yalçınkaya, son dönemde Ankara'da açtığı restoranla gündemde. Ünlü şefin yeni restoranı, kısa sürede fine dining deneyimi sunan en popüler mekanlardan biri haline geldi. Ancak sosyal medyada en çok konuşulan konu, restoranın fiyatları oldu.

MasterChef Jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın mekanından adisyon paylaşıldı! Fiyatlar tartışma yarattı

Bir sosyal medya kullanıcısının paylaştığı hesap fişi, kısa sürede binlerce etkileşim aldı.

ADİSYONU PAYLAŞTI

Fişte, iki kişilik tadım menüsü ve eşlik eden bir şişe alkollü içecek ile birlikte toplam hesabın 12 bin 250 TL olduğu görülüyor. Tadım menüsünde yer alan tabaklar ise adeta bir gastronomi yolculuğu sunuyor. Menüde somon pastırma, uskumru tartar, enginar kalbiyle karides, gazpacho, sakızlı ahtapot ve finalde lavanta aromalı tatlı gibi şef dokunuşu barındıran özel lezzetler yer alıyor.

SOSYAL MEDYA KULLANICILARINI İKİYE BÖLDÜ

Paylaşımın ardından sosyal medyada yorumlar ikiye ayrıldı. Kimi kullanıcılar "Lezzet bir sanatsa, fiyatı da sanat eserine yakışır" diyerek restoranı savunurken, kimileri "Tadımlık menüye bu fiyat ödenir mi?" diyerek eleştirdi.

Ömercan Altay
Haberler.com / Magazin
Milyonları ilgilendiren 'emekli maaşı' anketi: Sonuç tam da beklendiği gibi

Emekli maaşı için anket yapıldı, sonuç tam da beklendiği gibi
Başsavcılık: Hakemlerle ilgili bahis soruşturması nisan ayında başlatıldı, derinleşerek devam edecek

Başsavcılıktan ilk açıklama! Hakemler aylardır takip ediliyormuş
İngiltere Başbakanı Starmer Ankara'da! En önemli gündem maddesi Eurofighter

Uzun zamandır beklenen uçaklar geliyor! İmzaların atılması an meselesi
Haberler.com
500

Yorumlar (6)

Haber YorumlarıTT:

Kazıklandım diyemeyenler, olaya felsefik yaklaşarak, bu bir eser, sanatçının hakkı filan diyor...Ne diyeyim, parayı çarçur etmekte ayrı bi zanaat...

Yorum Beğen29
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısade vatandaş:

orada yemek yemek siz emekli asgari ücretliler için değil. cüzdanları piri nur ile nurlanmış kodamanlar için siz gidin çay simit yemeye devam edin o bile fazla maaşınız onada yetmez

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıOsmanlı:

iki cam suyu 400 TL mi 100 miligram

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHasan Yilmaz:

böyle mekanlar dünyanın her yerinde var arkadaşlar. Büyük anlaşmalar yapmak için yabancı müşterileri pohpohlamak için götürürsün mesela. Temsildir bu.

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıyusuf ayan:

850 tl lik içeceği 2850 tl yazmış

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bomba iddia: İngiltere Başbakanı, Erdoğan görüşmesi öncesi Türkiye'ye 2 jet yolladı

Dünyanın gözü bu zirvede! Yola çıkmadan önce Ankara'ya 2 jet yolladı
2 bin tondan fazla tavuk eti geri çağrıldı! İçlerinden metal çıktı

2 bin tondan fazla tavuk eti apar topar geri çağrıldı
Erman Toroğlu'ndan bahis skandalı hakkında olay sözler

Erman Toroğlu'ndan bahis skandalı hakkında olay sözler
Genç kızın balkondan düştüğü sanıldı, gerçek bambaşka çıktı

Genç kızın balkondan düştüğü sanıldı, gerçek bambaşka çıktı
Acun Ilıcalı'dan TFF'ye çağrı

''Defalarca söylemiştim'' diyerek TFF'ye tarihi bir çağrı yaptı
TFF, bahis oynayan hakemlerin isimlerini paylaşacak

Bahis oynayan hakemlerin isimleri tek tek açıklanıyor
Bomba iddia: İngiltere Başbakanı, Erdoğan görüşmesi öncesi Türkiye'ye 2 jet yolladı

Dünyanın gözü bu zirvede! Yola çıkmadan önce Ankara'ya 2 jet yolladı
2 bin tondan fazla tavuk eti geri çağrıldı! İçlerinden metal çıktı

2 bin tondan fazla tavuk eti apar topar geri çağrıldı
Erman Toroğlu'ndan bahis skandalı hakkında olay sözler

Erman Toroğlu'ndan bahis skandalı hakkında olay sözler
Tribünde marş krizi! MHP'li vekil küplere bindi: Adamın dişini kırarız

Tribünde marş krizi! MHP'li vekil küplere bindi: Adamın dişini kırarız
Dünya devi son 8 maçını kazanamayan ünlü antrenörü kovdu

Dünya devi ünlü antrenörü kovdu
152 hakem topun ağzında! Türk futbolunu sarsan bahis soruşturması bu maçla başladı

Türk futbolunu sarsan bahis soruşturması bu maçla başladı
Karadağ, Türkiye'den vizesiz seyahati geçici olarak askıya alıyor

Başbakan Türkiye kararını duyurdu: Vizesiz seyahati askıya alıyoruz
Almanya'da kuş gribi salgını nedeniyle itlaf edilen hayvan sayısı 500 bini geçti

Salgın ülkenin dört bir yanına yayıldı, rakam 500 bini geçti
Güllü'nün ölümüyle ilgili bomba iddia! Kızı hakkında suç duyurusu yapıldı

Güllü'nün ölümüyle ilgili bomba iddia! Kızı hakkında suç duyurusu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.