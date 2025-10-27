MasterChef Jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın mekanından adisyon paylaşıldı! Fiyatlar tartışma yarattı
MasterChef Türkiye jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın Ankara'daki restoranı, lezzetleri kadar fiyatıyla da gündemde. Sosyal medyada paylaşılan 12 bin 250 liralık tadım menüsü fişi tartışma yarattı; kimileri "lezzet sanattır" derken, kimileri "tadımlık menüye bu fiyat ödenmez" yorumunda bulundu.
- Mehmet Yalçınkaya'nın Ankara'daki restoranında iki kişilik tadım menüsü ve bir şişe alkollü içecek ile toplam hesap 12 bin 250 TL'dir.
- Tadım menüsünde somon pastırma, uskumru tartar, enginar kalbiyle karides, gazpacho, sakızlı ahtapot ve lavanta aromalı tatlı gibi lezzetler yer alır.
Masterchef Türkiye jürilerinden Mehmet Yalçınkaya, son dönemde Ankara'da açtığı restoranla gündemde. Ünlü şefin yeni restoranı, kısa sürede fine dining deneyimi sunan en popüler mekanlardan biri haline geldi. Ancak sosyal medyada en çok konuşulan konu, restoranın fiyatları oldu.
Bir sosyal medya kullanıcısının paylaştığı hesap fişi, kısa sürede binlerce etkileşim aldı.
ADİSYONU PAYLAŞTI
Fişte, iki kişilik tadım menüsü ve eşlik eden bir şişe alkollü içecek ile birlikte toplam hesabın 12 bin 250 TL olduğu görülüyor. Tadım menüsünde yer alan tabaklar ise adeta bir gastronomi yolculuğu sunuyor. Menüde somon pastırma, uskumru tartar, enginar kalbiyle karides, gazpacho, sakızlı ahtapot ve finalde lavanta aromalı tatlı gibi şef dokunuşu barındıran özel lezzetler yer alıyor.
SOSYAL MEDYA KULLANICILARINI İKİYE BÖLDÜ
Paylaşımın ardından sosyal medyada yorumlar ikiye ayrıldı. Kimi kullanıcılar "Lezzet bir sanatsa, fiyatı da sanat eserine yakışır" diyerek restoranı savunurken, kimileri "Tadımlık menüye bu fiyat ödenir mi?" diyerek eleştirdi.