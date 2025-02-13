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MasterChef Beyza, estetik sorusuna verdiği yanıtla mest etti

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MasterChef Türkiye 2024 yarışmasıyla popüler olan Beyza Huri Aydın, sosyal medya hesabından takipçisinin "Burun estetiği yaptırmayı düşündünüz mü?" sorusuna "Hayır, asla öyle bir niyetim olmadı. Bugüne kadar Allah böyle yaratmış ve değiştirmek bana kalmadı" yanıtını verdi.

Masterchef Türkiye 2024 yarışmasıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Beyza Huri Aydın, sosyal medyada dikkat çeken bir isim haline geldi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Aydın, takipçilerinden gelen estetik sorularına şaşırtan bir yanıt verdi.

MasterChef Beyza Huri Aydın, estetik sorularına yanıt verdi

MasterChef'teki başarılı performansıyla dikkatleri üzerinde toplayan Beyza Huri Aydın, programın en öne çıkan yarışmacılarından biri oldu. Sosyal medya hesabını bir şekilde kullanan Aydın, 610 bini aşkın takipçisiyle soru-cevap etkinliği yaptı.

MasterChef Beyza Huri Aydın, estetik sorularına yanıt verdi

"ASLA ÖYLE BİR NİYETİM YOK"

Aydın, bir takipçisinden gelen "Burun estetiği yaptırmayı hiç düşündünüz mü? Türkiye'de sıradanlaştı artık estetik" sorusuna şaşırtan bir yanıt verdi. Ünlü isim, "Hayır, asla öyle bir niyetim olmadı. Bugüne kadar Allah böyle yaratmış ve değiştirmek bana kalmadı. Son olarak da Şule Aydın ablama sözüm var. Hiçbir zaman yaptırmayacağıma dair" dedi.

MasterChef Beyza Huri Aydın, estetik sorularına yanıt verdi

Yarışmacının estetik hakkındaki net düşüncesi takipçilerini şaşırttı.

MasterChef Beyza, estetik sorusuna verdiği yanıtla mest etti
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıArSLaN 1:

Günlerdir bunu düşünmekten uyuyamıyordum.

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