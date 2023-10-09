MasterChef All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde Eda, Alican, Kerem, Tanya, Ayaz, Cemre ve Hasan arasında eleme heyecanı yaşandı. Gecenin sonunda ise tabağını eksik ürünle çıkaran Eda, hayallerine veda etti.

MasterChef All Star'da yarışmaya veda eden isim Eda oldu

Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliğini yaptığı MasterChef All Star, dün akşam eleme bölümüyle ekrana geldi. Eda, Alican, Kerem, Tanya, Ayaz, Cemre ve Hasan'ın mücadele ettiği eleme oyununda elenen isim Eda oldu.

KALAMAR VE İSOT REÇELİYLE YEMEK YAPTILAR

Hafta boyu verilen dokunulmazlık mücadelelerinin sonucunda Eda, Alican, Kerem, Tanya, Ayaz, Cemre ve Hasan gecenin eleme adayları seçilmişti. İlk etapta kalamar ve isot reçeli verilen yarışmacılardan yaratıcılık tabağı istendi. Oyununun sonunda Hasan, Cemre ve Kerem lezzetli yemekler yaparak yarışmaya devam etmeyi başardı.

EKSİK ÜRÜNLE SUNUM YAPTILAR

Son dörde kalan Eda, Alican, Tanya ve Ayaz ise ikinci etapta Mehmet Şef'in 'Arı' tabağını yaptılar. Sürenin sonunda tezgahlarını toplayan yarışmacılardan Eda ve Ayaz, sunum esnasında kullanması gereken balı bulaşık teknesine koydu. Tüm yarışmacılar tabaklarını başarılı yaparken iki isim şeflere eksik ürünle tabak sundu. Yapılan tadımların sonunda yarışmaya veda eden isim Eda oldu.