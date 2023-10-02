MasterChef All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde Tanya, Eren, Uğur, Barış, Kıvanç, Esra ve Batuhan arasında eleme heyecanı yaşandı. Gecenin sonunda yarışmaya veda eden isim 2018 şampiyonu Uğur Kardaş oldu. Elendikten sonra "Ben sonuna kadar tabağımdan memnunum nasibim buymuş" diyen Kardaş'ın sözleri dikkat çekti.

MasterChef All Star'da yarışmaya veda eden isim Uğur Kardaş oldu

Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri üyeliğini yaptığı MasterChef All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde Tanya, Eren, Uğur, Barış, Kıvanç, Esra ve Batuhan arasında eleme yarışı yaşandı. Gecenin sonunda ise yarışmaya veda eden isim Uğur oldu.

PORÇİNİ MANTARI VE KEÇİ TEREYAĞI KULLANDILAR

Yarışmacılar eleme oyununun ilk etabında yarışmacılar Porçini mantarı ve keçi tereyağı kullanarak en yaratıcı ve lezzetli yemekleri yapmaya çalıştı. Tadımların sonunda en lezzetli yemeği yaparak yarışmaya devam eden isimler Esra, Barış ve Eren oldu.

UĞUR YARIŞMAYA VEDA ETTİ

İkinci tura kalan Tanya, Uğur, Kıvanç ve Batuhan ise Somer Sivrioğlu'nun tarifiyle Perdeli Pilav yapmaya çalıştı. Gecenin sonunda yemeğini istediği gibi pişiremeyen 2018 MasterChef şampiyonu Uğur Kardaş yarışmaya veda etti.

İMALI PAYLAŞIM

Elendikten sonra Instagram hesabından imalı bir paylaşım yapan Uğur Kardaş, "Ben sonuna kadar tabağımdan memnunum nasibim buymuş ne diyeyim teşekkürler" notunu yazdı. Kardaş'ın paylaşımına "Erken elenmeyi hak etmedin" ve "Yolun açık olsun" yorumları yapıldı.