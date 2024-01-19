Manken Tuğba Özay'dan Türkiye'nin ilk insanlı uzay yolculuğuna tepki çeken yorum: 55 milyon dolara turistik gezi

Manken Tuğba Özay, ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın da üyesi olduğu AX-3 misyonunun uzay yolculuğuna "Turistik gezi" yorumunu yaptı. Özay'ın sözleri tepkilere neden oldu.

TÜRKİYE'NİN TARİHİ MİSYONUNA DİKKAT ÇEKEN YORUM

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'yı taşıyan uzay mekiğinin roketi başarılı bir şekilde fırlatıldı. Böylelikle Türkiye'nin ilk uzay yolculuğu başladı. Göğsümüzü kabartan tarihi misyon dünya basınında da geniş yer bulurken, manken Tuğba Özay'dan dikkat çeken bir yorum geldi.

"55 MİLYON DOLARA TURİSTİK GEZİ"

Oğuzhan Uğur'un Alper Gezeravcı'yla ilgili paylaşımına yorum yapan Tuğba Özay Alper Gezeravcı'nın tarihi yolculuğunu turistik gezi olarak yorumladı. "55 milyon dolara turistik gezi yapan uzay aracına binip giderek araştırmalar yapmak! Bari sen yapma Oğuzhan" ifadelerini kullanan Özay'a eleştiri yağarken bir kısım kullanıcı ise Özay'ı haklı buldu.