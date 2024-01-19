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Manken Tuğba Özay'dan Türkiye'nin ilk insanlı uzay yolculuğuna tepki çeken yorum: 55 milyon dolara turistik gezi

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Manken Tuğba Özay, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk insanlı uzay yolculuğunu eleştirdi. Özay "55 milyon dolara turistik gezi yapan uzay aracına binip giderek araştırmalar yapmak" ifadelerini kullandı. Özay sözleri tepki çekerken, bir kesim de mankenin görüşlerine katıldı.

Manken Tuğba Özay, ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın da üyesi olduğu AX-3 misyonunun uzay yolculuğuna "Turistik gezi" yorumunu yaptı. Özay'ın sözleri tepkilere neden oldu.

TÜRKİYE'NİN TARİHİ MİSYONUNA DİKKAT ÇEKEN YORUM

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'yı taşıyan uzay mekiğinin roketi başarılı bir şekilde fırlatıldı. Böylelikle Türkiye'nin ilk uzay yolculuğu başladı. Göğsümüzü kabartan tarihi misyon dünya basınında da geniş yer bulurken, manken Tuğba Özay'dan dikkat çeken bir yorum geldi.

Manken Tuğba Özay'dan Türkiye'nin ilk insanlı uzay yolculuğuna tepki çeken yorum: 55 milyon dolara turistik gezi

"55 MİLYON DOLARA TURİSTİK GEZİ"

Oğuzhan Uğur'un Alper Gezeravcı'yla ilgili paylaşımına yorum yapan Tuğba Özay Alper Gezeravcı'nın tarihi yolculuğunu turistik gezi olarak yorumladı. "55 milyon dolara turistik gezi yapan uzay aracına binip giderek araştırmalar yapmak! Bari sen yapma Oğuzhan" ifadelerini kullanan Özay'a eleştiri yağarken bir kısım kullanıcı ise Özay'ı haklı buldu.

Manken Tuğba Özay'dan Türkiye'nin ilk insanlı uzay yolculuğuna tepki çeken yorum: 55 milyon dolara turistik gezi

Manken Tuğba Özay'dan Türkiye'nin ilk insanlı uzay yolculuğuna tepki çeken yorum: 55 milyon dolara turistik gezi

Manken Tuğba Özay'dan Türkiye'nin ilk insanlı uzay yolculuğuna tepki çeken yorum: 55 milyon dolara turistik gezi

Manken Tuğba Özay'dan Türkiye'nin ilk insanlı uzay yolculuğuna tepki çeken yorum: 55 milyon dolara turistik gezi

Manken Tuğba Özay'dan Türkiye'nin ilk insanlı uzay yolculuğuna tepki çeken yorum: 55 milyon dolara turistik gezi

Kaynak: Haberler.com / Magazin

Alper Gezeravcı Tuğba Özay Magazin Haberler

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Yorumlar (27)

Cevap :

Yalan değil doğru demiş nesine tepki gösteriyorlar ki ?

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meko:

O para ile 55 SMA hastası çocuk tedavi görebilirdi bence çocukların hayatı daha önemliydi.

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mehmet:

uzay mekiğinde ABD bayrağı bizimkide içinde para ile geziye katılan turist. hükümet işi gücü reklam algı. iş icraat sıfır.

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Zonguldak’lı Şükrü :

Hayret, Türkiye bir şekilde uzaya astronot gönderince milletin kafası çalışmaya başladı. Bir zamanlar, habere konu malum arkadaş piyangodan çıkan 80 milyonu, süper deha matematiği ile 80 milyon vatandaşına 1 milyon TL dağıtıp refah düzeyini yükseltme fikri veriyordu. O zamanda Herkes doğru diyordu…Ne diyelim Allah çarşınıza mal versin. :)))

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Sesilya:

Seni de göndersek keşke, ama gidip bir daha dönmemek üzere olan turistik gezilerden olsun.

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Hacı Şembeki:

Akp diyor ki....55 milyon doları ne yapsaydık...Sacma sapan Heykelere, veya sanat,konser adı altında birilerine mi peşkeş cekseydik.

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sade vatandaş:

bu parayla heykel yerine yüzlerce dinazor falan yapılabilirdi değilmi??

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Anonim:

Haklı Zaten? Hindistan 75M Euroya Kendi Aracıyla Uzaya Gönderiyor, Bizim Ülkemiz 55M Veriyor Şirkete? Saçma Bir Seccade Projesini Başarılı Gören Tubitak, Küçükte Olsa Bir Başarı Sarf Edemiyor Mu?

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Ütopik Yorumcu:

sende para karşılığı uzaya yolculuklar yapıyordun bir zamanlar bedavaya kim kimi götürüyor

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Hikmet Cakir:

istiyorsunuzki disa bagimli kalalim basimiz dik durmasin demokrasi gösterili kölelik yaparsak daha iyi diyorsunuz.!! lakin unutmamak lazim söyle tarihe bakarsak türk`ün türkden baska dostu yok.!!!

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