Manifest Grubuna açılan soruşturmaya Hadise'den tepki

Müzik grubu Manifest, konserleri ve şarkılarıyla gündemde kalmaya devam ediyor. Ancak grup bu kez farklı bir gelişmeyle öne çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 Eylül 2025 akşamı Beşiktaş'ta sahne alan Manifest Grubu hakkında "Hayasızca hareketler" ve "Teşhircilik" suçlamalarıyla resen soruşturma başlattı.Konser sırasında toplumun ortak ahlak, edep ve haya anlayışına aykırı davranışlarda bulunulduğu, bu hareketlerin özellikle çocuk ve gençler üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğinin değerlendirildiği kaydedildi.

Söz konusu eylemlerin, toplum kültüründe önemli bir yer tutan edep ve iffet duygularına zarar verici nitelikte olduğu vurgulandı.

"AYNI BASKILARA BEN DE MARUZ KALDIM"

Sahne şovları ve kıyafetleri nedeniyle geçmişte sık sık eleştirilere hedef olan Hadise, Manifest Grubu'na destek açıklaması yaptı. Ünlü sanatçı, sosyal medya hesabından şu ifadeleri paylaştı: Hadise şu ifadeleri kullandı, "Ben Harbiye sahnemde aynı baskılara maruz kaldım ve o gün kimsenin sesi çıkmadı. Ama bakın, sustukça daha kötüsü olur. Kötülüğün sesi çok yüksek olsa da siz susmayın, sesinizi çıkarın. Ben herkes sussa bile, her zaman kadınların yanında olacağım. Bu hepimizin problemi, hepimizin sorumluluğu. Genç kadınlar sahnede kendi özgür iradeleriyle var olmaya çalışıyor; baskılarla, linçlerle karşılaşmaları özgürlüğün sınandığı, can çekiştiği anlar. Ama unutmayın: Kadının sahnesi, bedeni, sesi ve duruşu özgürdür. Hep öyle kalacak."