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Terlik, şort ve kabanla alışverişe giden Aleyna Tilki'nin makyajsız hali şaşırttı

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Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki terlik, şort ve üzerinde kabanla alışveriş merkezinde objektiflere takıldı. Makyajsız hali dikkat çeken Tilki'nin doğal güzelliği hayran bıraktı.

Şarkıları ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Aleyna Tilki, önceki gün Zorlu AVM'de görüntülendi. Tek başına alışverişe çıkan Aleyna Tilki'nin, kabanını terlikleriyle kombinlediği farklı tarzı dikkat çekti. Tilki'nin makyajsız hali de şaşırttı.

DOĞAL GÜZEL

Son şarkısıyla ilgili geri dönüşlerin çok olumlu olduğunu ve bu durumdan son derece mutlu olduğunu söyleyen Aleyna Tilki, yeni çalışmalarına devam edeceğini de sözlerine ekledi. Ayrıca Aleyna Tilki'nin makyajsız oluşu ve doğal güzelliği de dikkat çekti.

Makyajsız Hali Şaşırttı!

Makyajsız Hali Şaşırttı!

Makyajsız Hali Şaşırttı!

Kaynak: Snob Magazin / Magazin

Aleyna Tilki Türkiye Magazin Haberler

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