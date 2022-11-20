Terlik, şort ve kabanla alışverişe giden Aleyna Tilki'nin makyajsız hali şaşırttı

Şarkıları ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Aleyna Tilki, önceki gün Zorlu AVM'de görüntülendi. Tek başına alışverişe çıkan Aleyna Tilki'nin, kabanını terlikleriyle kombinlediği farklı tarzı dikkat çekti. Tilki'nin makyajsız hali de şaşırttı.

DOĞAL GÜZEL

Son şarkısıyla ilgili geri dönüşlerin çok olumlu olduğunu ve bu durumdan son derece mutlu olduğunu söyleyen Aleyna Tilki, yeni çalışmalarına devam edeceğini de sözlerine ekledi. Ayrıca Aleyna Tilki'nin makyajsız oluşu ve doğal güzelliği de dikkat çekti.