Magarsus Dizisi İzleyiciyle Buluşuyor

Berkay Ateş, Çağlar Ertuğrul, Merve Dizdar ve Ercan Kesal'ın başrolünde yer aldığı Magarsus dizisi 10 Ağustos'ta ilk iki bölümüyle izleyiciyle buluşuyor. Magarsus, Çukurova'nın bir sahil ilçesi olan Sarıbahçe'de narenciye ticareti yapan Kurak Ailesi'nin hem kendi içlerinde cereyan eden hem de bölgede hakimiyet kurmaya çalışan dış güçlerle olan mücadelesini konu ediyor. Çekimleri Adana'nın Karataş, Sarıçam ve Yumurtalık ilçelerinde geçen dizinin set süresi ise yaklaşık 2 ay sürdü. Yılın heyecanla beklenen dizisi Magarsus, 7. Berlin TV Series Festivali'nin 'Special Mention' kategorisinde başarılı oyuncu kadrosuyla 'Stellar Cast' Ödülü'ne layık görüldü. Magarsus'un basın ön gösterimi ise 7 Ağustos'ta özel bir etkinlikle yapıldı.

Berkay Ateş, Çağlar Ertuğrul, Merve Dizdar ve Ercan Kesal'ın başrolünde yer aldığı Magarsus dizisi 10 Ağustos'ta ilk iki bölümüyle izleyiciyle buluşuyor.

Magarsus, Çukurova'nın bir sahil ilçesi olan Sarıbahçe'de narenciye ticareti yapan Kurak Ailesi'nin hem kendi içlerinde cereyan eden hem de bölgede hakimiyet kurmaya çalışan dış güçlerle olan mücadelesini konu ediyor. Çekimleri Adana'nın Karataş, Sarıçam ve Yumurtalık ilçelerinde geçen dizinin set süresi ise yaklaşık 2 ay sürdü. Yılın heyecanla beklenen dizisi Magarsus, 7. Berlin TV Series Festivali'nin "Special Mention" kategorisinde başarılı oyuncu kadrosuyla "Stellar Cast" Ödülü'ne layık görüldü. Magarsus'un basın ön gösterimi ise 7 Ağustos'ta özel bir etkinlikle yapıldı.

ÖZDURAK: BU TOPRAKLARIN HİKAYELERİNİN GÜCÜNE İNANIYORUZ

BluTV CMO'su Merve Naz Atmaca Özdurak konuşmasında, " Türkiye'nin ilk ve lider yerli video platformu olarak bu toprakların hikayelerinin gücüne inanıyoruz. Magarsus hem senaryosu hem de oyuncu kadrosuyla ilk günden beri bizi çok heyecanlandıran bir proje, tanıtımlara aldığımız olumlu geri dönüşler ve izleyicideki heyecan ise yılın dizisi olacağına inancımızı perçinledi. Hepsiburada Premium ile geçtiğimiz sene başlayan başarılı iş birliğimiz çerçevesinde BluTV'nin premium içeriklerini Hepsiburada Premium üyelerine ulaştırıyoruz. İş birliği sayesinde Magarsus'un daha geniş kitlelere ulaşacak olmasından mutluyuz ve herkesi 10 Ağustos'ta Magarsus'un ilk 2 bölümünü izlemeye davet ediyoruz" dedi.

DERELİ: TÜRK YAPIMLARININ DÜNYADAKİ BAŞARISI GÖĞSÜMÜZÜ KABARTIYOR

Hepsiburada Pazarlama Grup Direktörü Görkem Dereli ise "Türk yapımlarının tüm dünyadaki başarısı hepimizin göğsünü kabartıyor. Bu anlamda Türk yapımlarına olan katkılarından dolayı BluTV'ye teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Geçtiğimiz ay 1. yılını kutladığımız ve şu an 1,3 milyon üyesi olan Hepsiburada Premium'un en önemli ayrıcalıklarından biri hediye BluTV üyeliği. Bu güzel iş birliğimizin, uzun yıllar devam etmesini umuyoruz. Yılın en iddialı yerli yapımlarının arasına giren Magarsus'u merakla bekleyen tüm izleyicileri Hepsiburada Premium'un ayrıcalıklı dünyasına da bekliyoruz" diye konuştu.