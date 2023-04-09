Liste açıklandı! Ünlü oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu, AK Parti Manisa 1. sıradan milletvekili adayı oldu

AK Parti'nin 14 Mayıs'ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için adayları belli oldu. Açıklanan listeye göre ünlü oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu Manisa 1. sıradan milletvekili adayı oldu.

Seçimlere sayılı günler kala siyasi partiler de ünlü isimleri de seçim için listelere dahil ediyor. Birçok ünlü oyuncu ve müzisyen farklı partilerden aday adayı olduğunu duyururken, merakla beklenen AK Parti milletvekili aday listesi açıklandı.

MANİSA'DAN MİLLETVEKİLİ ADAYI OLDU

Adalet ve Kalkınma Partisi'nde üç dönem kuralı nedeniyle milletvekili aday listesinde büyük bir değişim yaşandı. Açıklanan listede Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinin Derviş'i Bahadır Yenişehirlioğlu Manisa 1. sıradan aday oldu.

BAHADIR YENİŞEHİRLİOĞLU KİMDİR?

Bahadır Yenişehirlioğlu, yazar, sinema ve dizi oyuncusudur. 26 Mayıs 1962 tarihinde Manisa / Akhisar'da doğdu. 1979 yılında Akhisar Lisesi'ni bitirdikten sonra Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandı ve 1985 yılında mezun oldu. Daha sonra Manisa/Akhisar'da serbest avukat olarak çalışmaya başladı.

Daha çok roman türünde eserler vermiştir. Aynı zamanda da avukattır; Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Bölümü'nden mezundur. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

2017 - 2021 yılları arasında TRT 1'de yayınlanan Payitaht "Abdülhamid" dizisinde 5 sezon boyunca canlandırdığı "Tahsin Paşa" karakteriyle ün kazanmıştır. Yenişehirlioğlu, TRT 1'de yayınlanan Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinde Derviş karakterini oynadı.