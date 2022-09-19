LGBT karşıtı etkinlikte Tuğçe Kazaz adeta miting düzenledi: Allah, neden Lut kavmini yok etti?

Fikirde Birlik ve Mücadele Platformunun organizasyonunda, 150'den fazla sivil toplum kuruluşunun katılımıyla dün İstanbul'da "Büyük Aile Buluşması" adı altında LGBT karşıtı bir etkinlik yapıldı. Etkinliğe Tuğçe Kazaz'da katıldı. Kazaz, dünyanın ahir zamandan geçtiğini vurgulayarak "Allah yeryüzünde bir duruma müdahale ettiyse bu mutlaka bir mükafat içindir. Allah, neden Lut kavmini yok etti?" dedi.

İstanbul'da dün binlerce kişi "Çocuklarımızın LGBT Dayatmasından Korunması İçin Yürüyoruz" sloganlı etkinlik için Saraçhane Parkı'na akın etti. Vatandaşlar, Fatih Camisi, Aksaray ve Unkapanı çevresinde beklemek zorunda kaldı. Buluşmaya gelenler, ellerinde Türk bayraklarının yanı sıra "Manevi Kalkınma Şart", "Manevi ve Ahlaki Kalkınma Yasası", "Sapkınlığa Dur De", "Cinsiyetsiz Toplum Projesine Dur De", "Aileye Savaş Açanlara Geçit Vermeyeceğiz", "Sapkınlığa Hayır", "Aile Hedefte Başını Çevirme" ile "Küresel Çeteden Aileni ve Neslini Koru" yazılı pankartlar taşıdı.

ETKİNLİK BAŞINDAKİ KONSERE TEPKİ GÖSTERİLDİ

Etkinlik başında gerçekleşen konsere ise küçük bir grup tepki gösterdi. "LGBT'yi protesto ediyoruz, Gülpembe dinlemeye mi geldik", "Onlar gibi müzikli bir protesto istemiyoruz" şeklinde görevlilere itirazda bulunuldu.

"ALLAH BİZE LGBT'Lİ BİREYLERİ SİZ CEZALANDIRIN DEMEDİ"

Öte yandan etkinliğe Tuğçe Kazaz'da katıldı. Kazaz, burada yaptığı konuşmada dünyanın ahir bir zamandan geçtiğini belirterek "Allah yeryüzünde bir duruma müdahale ettiyse bu mutlaka bir mükafat içindir. Allah, neden Lut kavmini yok etti? Çünkü neslin devamlılığın biteceğini bildiği için. Allah bize 'LGBT'li bireyleri siz cezalandırın' demedi. Allah 'Bunu tebliğ edin, uyarın, kınayın.' dedi.

"HİÇBİR NEFRET SÖYLEMİNDE BULUNMADIK"

Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu Genel Başkanı Kürşat Mican'da etkinlik hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Mican, çocuklara ve gençlere yapılan LGBT dayatmasına karşı bir araya geldiklerini söyleyerek "İnsan neslini tüketecek bu propaganda ve dayatma en temel insan hakkı olan var olma hakkını elimizden almaya kastetmiş durumdadır. Bugün biz hiçbir nefret söyleminde bulunmadık. Kişileri hedef almadık. Haklı talebimizi nefret söylemi diye çarpıtmaya çalıştılar.

"PROVOKE ETMEYE ÇALIŞTILAR"

Üstüne basa basa 'LGBT dayatmasına karşıyız' dememize rağmen bizi LGBT bireylerle karşı karşıya getirmeye çalıştılar. Daha da ileri gittiler. Provoke etmeye çalıştılar. İnsanımızın sağduyusu, kara propaganda ve provokasyonlara galip geldi. Başaramadılar, başaramayacaklar." değerlendirmesinde bulundu