Üye Girişi
Haberi Paylaş

Leyla ile Mecnun dizisi ekran macerasını noktaladı

Magazin Haberleri

Exxen'de yayınlanan Leyla ile Mecnun dizisi, 4. sezonuyla ekran macerasını noktaladı. Veda haberini duyuran dizinin senaristi Burak Aksak, "Leyla ile Mecnun'un ekran yolcuğu sona erdi. emeği geçen herkese teşekkürler" ifadelerini kullandı.

Başrollerini Ali Atay, Serkan Keskin, Ahmet Mümtaz Taylan, Cengiz Bozkurt, Osman Sonant, Köksal Engür ve Deniz Işın'ın oynadığı Leyla ile Mecnun dizisi, bir süredir Acun Ilıcalı'nın platformu Exxen'de izleyiciyle buluşuyordu. 4. sezonu ekrana gelen diziden kötü haber geldi.

"EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜRLER"

Senaristliğini Burak Aksak'ın, yönetmenliğini Onur Ünlü'nün yaptığı "Leyla ile Mecnun" dizisi, 4. sezonuyla final yaptı. Twitter hesabından veda paylaşımı yapan Burak Aksak, "Leyla ile Mecnun'un ekran yolcuğu sona erdi. Emeği geçen herkese teşekkürler. Mecnun Çınar'ın da söylediği gibi 'Ben bu oyunu... denedim ama bozamadım'. Hoşça kal Leyla ile Mecnun" dedi.

Leyla ile Mecnun dizisi ekran macerasını noktaladı

Leyla ile Mecnun dizisi ekran macerasını noktaladı

Leyla ile Mecnun dizisi ekran macerasını noktaladı

Leyla ile Mecnun dizisi ekran macerasını noktaladı

Leyla ile Mecnun dizisi ekran macerasını noktaladı

Leyla ile Mecnun dizisi ekran macerasını noktaladı

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Ahmet Mümtaz Taylan Leyla İle Mecnun Deniz Işın Ali Atay Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title