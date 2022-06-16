Leopar desenli mayosuyla peş peşe pozlar veren Ebru Şallı, fiziğiyle genç kızlara taş çıkarttı - Haberler

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Leopar desenli mayosuyla peş peşe pozlar veren Ebru Şallı, fiziğiyle genç kızlara taş çıkarttı

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Bir süredir eşiyle yurt dışında olan Ebru Şallı, sosyal medya hesabından leopar desenli mayosuyla verdiği pozları paylaştı. 45 yaşındaki ünlü isim, kusursuz fiziğiyle de genç kızlara taş çıkarttı.

Eski manken Ebru Şallı, bir süredir eşi Uğur Akkuş ile yurt dışında tatil yapıyor. Sosyal medya hesabını aktif şekilde kullanan Şallı, günlük yaşantısından kareleri de takipçilerinin beğenisine sunmayı ihmal etmiyor.

MAYOLU POZLARINI PAYLAŞTI

45 yaşındaki iki çocuk annesi Ebru Şallı, son olarak havuz başında çektirdiği pozları paylaştı. Yıllardır sağlıklı beslenmesine ve sporuna önem veren Şallı, leopar desenli mayolu pozlarını yayınladı. Kusursuz fiziğiyle genç kızlara taş çıkartan Şallı, takipçilerinden de tam not aldı.

İşte Ebru Şallı'nın mayolu pozları...

Leopar mayosuyla peş peşe pozlar veren Ebru Şallı, fiziğiyle genç kızlara taş çıkarttı

Leopar mayosuyla peş peşe pozlar veren Ebru Şallı, fiziğiyle genç kızlara taş çıkarttı

Leopar mayosuyla peş peşe pozlar veren Ebru Şallı, fiziğiyle genç kızlara taş çıkarttı

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

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