Lady Gaga'nın konserinde sahneye atılan cisim görünmeyen kalkan tarafından engellendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Lady Gaga'nın konserinde sahneye atılan cisim görünmeyen kalkan tarafından engellendi

Dünyaca ünlü pop yıldızı Lady Gaga'nın bir konserinde çekilen ilginç görüntü sosyal medyada gündem oldu. Ünlü şarkıcı performans sergilerken sahneye atılan bir cismin görünmeyen bir kalkan tarafından engellendiği fark edildi.

 - Güncelleme:

Yaptığı müzikle, oyunculuktaki başarısı ve ikonik tarzıyla dikkat çeken Lady Gaga, yine adından söz ettirmeyi başardı.

Lady Gaga'nın konserinde sahneye atılan cisim görünmeyen kalkan tarafından engellendi

Lady Gaga'nın bir konserinde çekilen bir videonun paylaşılmasıyla ilginç detay ortaya çıktı.

Lady Gaga'nın konserinde sahneye atılan cisim görünmeyen kalkan tarafından engellendi

Lady Gaga'nın konserinde çekilen bir görüntü, ünlü şarkıcının sahnedeyken yabancı cisim atılmasına karşı görünmeyen bir kalkanla korunduğunu gösterdi.

Lady Gaga'nın konserinde sahneye atılan cisim görünmeyen kalkan tarafından engellendi

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Foto galeri editörü Haberler.com - Magazin

Lady Gaga Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title