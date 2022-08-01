Lady Gaga'nın konserinde sahneye atılan cisim görünmeyen kalkan tarafından engellendi
Dünyaca ünlü pop yıldızı Lady Gaga'nın bir konserinde çekilen ilginç görüntü sosyal medyada gündem oldu. Ünlü şarkıcı performans sergilerken sahneye atılan bir cismin görünmeyen bir kalkan tarafından engellendiği fark edildi.
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Yaptığı müzikle, oyunculuktaki başarısı ve ikonik tarzıyla dikkat çeken Lady Gaga, yine adından söz ettirmeyi başardı.
Lady Gaga'nın bir konserinde çekilen bir videonun paylaşılmasıyla ilginç detay ortaya çıktı.
Lady Gaga'nın konserinde çekilen bir görüntü, ünlü şarkıcının sahnedeyken yabancı cisim atılmasına karşı görünmeyen bir kalkanla korunduğunu gösterdi.