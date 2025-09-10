La Casa de Papel'in yıldızı Ursula Corbero'dan bebek müjdesi

Ünlü İspanyol oyuncu Ursula Corbero, hamile olduğunu duyurdu. Netflix dizisi La Casa de Papel'de canlandırdığı "Tokyo" karakteriyle dünya çapında tanınan Corbero, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla bu mutlu haberi takipçileriyle paylaştı.

Beyaz bir koltukta oturduğu karede, beyaz dantel detaylı bir gecelik giyen oyuncu, belli olmaya başlayan karnını gururla sergiledi. Fotoğrafın altına ise esprili bir şekilde "Bu yapay zeka değil" notunu düşerek haberi doğruladı.

Ünlü oyuncu, 2016 yılından bu yana ünlü Arjantinli oyuncu Chino Darin ile birlikte. Çift, La Embajada dizisinin çekimleri sırasında tanışmış ve uzun süredir mutlu bir ilişki sürdürüyor.

Darin de sevgilisinin paylaşımına kayıtsız kalmadı. Sosyal medya hesabından "Bu. Ve bu." mesajını paylaşıp, yanına kalp ve gülen yüz emojileri ekleyerek mutluluklarını dile getirdi.