Kuş Uçuşu dizisinin setinde kriz! Hasta olduğunu söyleyen İbrahim Çelikkol saatlerce uyuduktan sonra seti terk etti

Birce Akalay ile başrolünü paylaştığı Kuş Uçuşu dizisinin çekimlerine giden İbrahim Çelikkol, rahatsız olduğunu söyleyince sete sağlık ekipleri çağrıldı. Serum takılan oyuncu sette bir süre uyurken o esnada da diğer sahnelerin çekimi yapıldı. Uyanan Çelikkol'un çekimlere katılmak yerine setten ayrılması ekibin tepkisini çekerken set de iptal edildi.

Başrollerini İbrahim Çelikkol, Birce Akalay, İrem Sak ve Miray Daner'in paylaştığı Kuş Uçuşu dizisinin 3. sezon çekimleri devam ediyor. Önceki gün sete giden İbrahim Çelikkol'un rahatsız olduğunu söyleyerek yaptıkları ekibi sinirlendirdi.

SETTE SERUM TAKTIRIP UYUDU

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin Kenan'ı İbrahim Çelikkol önceki sabah sete gitti ancak kendisini iyi hissetmediğini söyledi. Bunun üzerine de ekip sağlık görevlilerini çağırdı ve Çelikkol'a serum bağlandı. Ünlü oyuncu bir süre uyumak istediğini söyledi. Bu sırada diğer birkaç ufak tefek sahnenin çekimi yapıldı. Birce Akalay, İrem Sak ve Defne Kayalar'ın da sahnelerinin olduğu çekimde ekip saatlerce Çelikkol'u bekledi.

UYANDIKTAN SONRA SETİ TERK ETTİ

İbrahim Çelikkol uykusunu alıp uyandıktan sonra çalışamayacağını söyleyip setten ayrıldı. Bu durum ekibin tepkisini çekti. Ardından da o günkü set bu nedenle iptal edildi. Çelikkol ise hakkında iddialara henüz cevap vermedi.

Çelikkol'un "Bir Zamanlar Çukurova"nın setinde de sık sık sağlık sorunları yaşadığını belirterek karavanından çıkmayıp ekibi bekletmesi birçok krize neden olmuştu.