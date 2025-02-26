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Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı 55 kilo verdi! Erhan Ufak'ı görenler tanıyamıyor

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Türk televizyonlarının unutulmaz dizisi Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı Erhan Ufak, değişimiyle görenleri şoke etti. 140 kilodan 85 kiloya düşen Erhan Ufak, son haliyle dikkat çekti.

Kurtlar Vadisi, oyuncularının son halleriyle sık sık gündeme geliyor. Kurtlar Vadisi'nin ekrana dönmesi büyük bir heyecanla beklenirken, dizinin Güllü Erhan'ı Erhan Ufak 55 kilo vererek çok farklı bir görünüme kavuştu.

"Kurtlar Vadisi Irak", "Kurtlar Vadisi Vatan", "Zehirli Tohumlar: Ölüm Yolu", "Nisan", "Kurtlar Vadisi", "Kurtlar Vadisi Terör" ve "Kurtlar Vadisi Pusu" gibi yapımlarda rol alan ünlü isim, dizinin hayranlarının son halini merak ettiği isimler arasında yer alıyor.

TÜP MİDE AMELİYATI OLMUŞTU

Fazla kilolarıyla başı dertte olan oyuncu, fazla kilolarından kurtulmak için 2017 yılında tüp mide ameliyatı olmuş ve 55 kilo vermişti. Son haliyle dikkat çeken Ufak, yeni halini sık sık sosyal medya hesabından paylaşıyor.

İşte Güllü Erhan'a hayat veren Erhan Ufak'ın son hali...

Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı 55 kilo verdi! Erhan Ufak'ı görenler tanıyamıyor

Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı 55 kilo verdi! Erhan Ufak'ı görenler tanıyamıyor

Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı 55 kilo verdi! Erhan Ufak'ı görenler tanıyamıyor

Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı 55 kilo verdi! Erhan Ufak'ı görenler tanıyamıyor
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıhalil dikici:

kaç aylık haber gündemin gerisinde kalıyorsun gardaş yada haber bulamadın dönderip dönderip aynı şeyleri paylaşıyorsun

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