Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı 55 kilo verdi! Erhan Ufak'ı görenler tanıyamıyor

Kurtlar Vadisi, oyuncularının son halleriyle sık sık gündeme geliyor. Kurtlar Vadisi'nin ekrana dönmesi büyük bir heyecanla beklenirken, dizinin Güllü Erhan'ı Erhan Ufak 55 kilo vererek çok farklı bir görünüme kavuştu.

"Kurtlar Vadisi Irak", "Kurtlar Vadisi Vatan", "Zehirli Tohumlar: Ölüm Yolu", "Nisan", "Kurtlar Vadisi", "Kurtlar Vadisi Terör" ve "Kurtlar Vadisi Pusu" gibi yapımlarda rol alan ünlü isim, dizinin hayranlarının son halini merak ettiği isimler arasında yer alıyor.

TÜP MİDE AMELİYATI OLMUŞTU

Fazla kilolarıyla başı dertte olan oyuncu, fazla kilolarından kurtulmak için 2017 yılında tüp mide ameliyatı olmuş ve 55 kilo vermişti. Son haliyle dikkat çeken Ufak, yeni halini sık sık sosyal medya hesabından paylaşıyor.

İşte Güllü Erhan'a hayat veren Erhan Ufak'ın son hali...