Kurtlar Vadisi dizisinin Ştandart Kazım'ı Kazım Çarman, son haliyle gündem oldu

Yıllarca NATO'nun güvenlik biriminde çalışan ve 2007 yılında rol aldığı Kurtlar Vadisi dizisinde "Ştandart Kazım" rolünü oynayan Kazım Çarman, son haliyle adından söz ettirdi. Yıllara meydan okuyan 49 yaşındaki Çarman'ı görenler "Yıllar seni teğet geçmiş" yorumunu yaptı.

Uzun yıllar birçok sanatçı ve politikacının korumalığını yapan Kazım Çarman, 2007 yılında Kurtlar Vadisi dizisinde "Ştandart Kazım" rolünü oynadı. Karakteriyle hafızalara kazınan ve uzun süredir gözlerden uzak bir hayat sürdüren Çarman, sosyal medyada gündem oldu.

YILLARA MEYDAN OKUYOR

2006 yılında Der Sieger isimli kısa filmde rol alarak oyunculuğa adım atan Kazım Çarman, 2007 yılında da Kurtlar Vadisi'nde oynadı. Dizide "Ştandart Kazım" rolünü oynayan Çarman, karakteriyle kısa sürede tanındı. Kurtlar Vadisi Pusu'dan ayrıldıktan sonra uzun yıllar yaşadığı İsviçre'ye dönen oyuncu, gözlerden uzak bir hayat yaşıyor. Karate ve boks alanında birçok derecesi bulunan Çarman, vaktinin büyük bir kısmını spora ayırıyor. Oyuncu, spor yaptığı anları da sık sık Intagram hesabından paylaşmayı ihmal etmiyor. 49 yaşındaki oyuncunun yıllardır değişmeyen hali ise takipçilerini bile şaşkına çevirdi.

POLİTİKACILARIN KORUMALIĞINI ÜSTLENDİ

1973 yılında Kahramanmaraş'ta dünyaya gelen Kazım Çarman, 5 yaşında ailesiyle birlikte İsviçre'ye taşındı. Dövüş sporlarına ilgisi olan Çarman, ortaokuldan sonra hemen iş hayatına atıldı. Dünyaca ünlü savunma okulu Scoti School'da güvenlik eğitimi alan Çarman, NATO'da birçok politikacının korumalığını yaptı.