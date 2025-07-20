Kuralsız Sokaklar, Tehlikeli ve Eğlenceli Duraklara Konuk Oluyor

KANAL D'nin ilgi çeken programı Kuralsız Sokaklar bilinmeyenin peşinde gitmeye devam ediyor. Kuralsız Sokaklar'ın bu akşamki durakları Dominik Cumhuriyeti, Arjantin ve Brezilya. Dominik Cumhuriyeti'nin bilinen ihtişamının aksine tehlikeli ve karanlık sokaklarındaki tablo izleyenleri tedirgin edecek. Arjantin'deki insan manzaraları ise şaşırtacak. Brezilya'nın dünyaca ünlü Rio Karnavalı'ndan çılgın görüntüler ve sıra dışı röportajlar ise programa renk katacak.

GÖRDÜKLERİNİZE İNANAMAYACAKSINIZ

Kuralsız Sokaklar'ın ilk durağı; doğal güzellikleri ile tanınan Dominik Cumhuriyeti. Ülkenin göz kamaştıran güzelliklerinin yanında bilinmeyen karanlık yüzü de ekrana gelecek. Tehlikeli mahalleleri keşfe çıkan Mert Öztürk, herkesin korktuğu 'gidilemez' denen sokaklara girerek izleyiciyi soluksuz bir maceraya davet edecek. Dominik Cumhuriyeti'nin korku dolu sokaklarındaki tablo izleyenleri bile tedirgin edecek. Kendi kurallarını kendisi koyan sokakları keşfe çıkan izleyiciler gördüklerine inanamayacak.

HER EVDE DEMİR PARMAKLIKLAR

Ekran başındakileri her bölümüyle heyecanlandıran Kuralsız Sokaklar'ın bir sonraki durağı ise Arjantin olacak. Arjantin'in başkenti Buenos Aires sokaklarını arşınlayan Öztürk, gördüğü insan manzaraları karşısında şaşkınlığını gizleyemeyecek. Arjantin'in en tehlikeli mahallesi Villa 31'e giren Kuralsız Sokaklar, çetelerin kol gezdiği, hava kararmadan halkın evlerine kapandığı, her evin demir parmaklıklarla çevrildiği ve insanların yangın merdivenlerini kullanmak zorunda olduğu sokaklardaki hayat savaşını ekrana getirecek. Gerilimin yükseldiği görüntüler seyirciyi de heyecanlandıracak.

ÇILGINLIĞIN ADRESİ; RIO KARNAVALI

Kuralsız Sokaklar son olarak eğlencenin adresi, dünyaca ünlü Rio Karnavalı'na ev sahipliği yapan Brezilya'ya konuk olacak. Karnavaldan çılgın görüntüler ve röportajlar programa renk katacak. Gecesi başka gündüzü başka Brezilya'dan çarpıcı görüntüler izleyiciyi ekran başına kilitleyecek.

Kuralsız Sokaklar, bu akşam saat 20.00'de Kanal D'de.