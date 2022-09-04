'Küçük Bir Yol' şarkısını seslendiren Hadise bir anda gözyaşlarına boğuldu

Konserinde "Küçük Bir Yol" şarkısını söyleyen Hadise gözyaşlarına boğuldu. Ünlü şarkıcının bu halleri hayranlarının akıllarında soru işareti bıraktı.

İzmir'de Çim konserleri kapsamında sahne alan Hadise, sevilen şarkılarını seslendirdi. Alanda toplanan binlerce kişi hep bir ağızdan şarkılara eşlik etti.

DUYGU DOLU ANLAR

Şarkıları ve danslarıyla kalabalığı coşturan ünlü şarkıcı "Küçük Bir Yol" şarkısını seslendirirken bir anda duygusallaştı.

"HAYATIMIN ŞARKISI"

Konserdeki görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Hadise, gözyaşlarını tutamadığı anlara "Hayatımın şarkısı dediğim 'Küçük Bir Yolu' tam iki sene önce bugün yayınladık. Bizi böylesine güçlü ve anlamlı bir şarkı ile buluşturan Devrim ve Mete'ye tekrar teşekkür ediyorum" notunu düştü.