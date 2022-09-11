Kraliyet'te dengeler değişti! Saray'ın gözde gelini kayınvalidesi Prenses Diana'nın unvanını aldı

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth geçtiğimiz gün İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde 96 yaşında hayatını kaybetti. Kraliçe'nin ölümünün ardından elleriyle taht için yetiştirdiği oğlu Charles kral oldu. 3. Charles'ın kral olmasıyla Kraliyet'te dengeler değişti. Prens William Galler Prensi, Eşi düşes Kate Middleton da, kayınvalidesi Prenses Diana'nın Galler Prensesi unvanını aldı.

3. Charles, dün resmi olarak kral ilan edildi. Tören öncesi üst düzey davetliler saraya giriş yaptı. Sarayın önünde geniş güvenlik önlemleri alındı. St. James Sarayı'nda düzenlenen törene Charles'ın eşi Camilla ve oğlu William da katıldı. Yapılan duyuruda "Kraliçe öldü, çok yaşa Kral" denildi.

VELİAHTLIK YENİ UNVANLAR GETİRDİ

3. Charles'ın kral olmasıyla, Prens William veliaht konumuna geldi ve taht sırasında birinciliğe yükseldi. Veliahtlık, Prens William'a yeni unvanlar da getirdi.

KAYINVALİDESİNİN UNVANINI ALDI

İngiltere tahtının veliahtlarına verilen Galler Prensi unvanı, artık Prens William'ın. Eşi düşes Kate Middleton da, kayınvalidesi Prenses Diana'nın unvanını aldı ve Galler Prensesi oldu. Böylece Middleton, Düşeslikten Prensesliğe yükseldi.