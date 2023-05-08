Kral Charles'ın taç giyme töreninde dikkat çeken isim! Eski eşinin kraliçe oluşunu izledi
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Kraliçe Elizabeth'in vefatının ardından tahta çıkan Kral Charles'ın taç giyme töreni Londra'da görkemli bir şekilde gerçekleşti. Westminster Abbey Kilisesi'nde gerçekleştirilen törene, Camilla'nın eski kocası da katıldı ve onun kraliçe olmasını izledi.
Geçtiğimiz eylül ayında annesi Kraliçe II. Elizabeth'in ölümünün ardından Kral Charles resmen Kral olacak. Londra'da Westminster Abbey Kilisesi'nde gerçekleşen olan taç giyme törenine Kral Charles ve Konsort Kraliçe taç giydi.
Prens Charles'ın taç giyme törenine, Kraliçe Camilla'nın 1973 yılından 19995 yılına kadar evli kaldığı ve iki çocuk sahibi olduğu kocası Andrew Parker Bowles da katıldı. Bowles'ın törene katılması, herkes tarafından eşi ile ayrılmış olmasına rağmen eşinin yakın arkadaşı olmayı başardığı yorumlarına sebep oldu.
Camilla, Charles ile ilişki yaşadığı sırada Andrew Parker, babasının zoru ile Camilla ile evlendi. Camilla evlendiğini Charles'e bir mektup ile haber verdi. Camilla ve Charles ilişki yaşadığı sırada ise Andrew de Charles'in kız kardeşi Prenses Anne ile ilişki yaşadı.
İngiliz ordusunda subay olan Andrew ve Camilla'nın 1973 yılında başlayan evliliği, 1993 yılında Charles ile ilgili telefonda yaptığı cinsel konuşmanın basına sızması üzerine bitme noktasına geldi. Çift 1995 yılında boşanınca Camilla ve Charles'in ilişkisi tekrar başladı. Şubat 2005 yılında nişanlanan çift, Nisan 2005 yılında dünya evine girdi.