Kötü Haber Geldi! Bu Sözlerle Duyurdu

Şimdilerde meslektaşı Yıldız Çağrı Atiksoy ile evlilik hazırlığı yapan Berk Oktay, ikinci kez koronavirüse yakalandığını duyurdu.

"CİDDİ ANLAMDA SARSILDIM"

Oktay, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Herkese merhabalar. Maalesef ikinci kez Covid-19'a yakalandım. Öncelikle şifa dileklerini ve duasını esirgemeyen herkese çok teşekkür ederim. Beslenmeme, sağlığıma çok dikkat etmeme rağmen virüsten kaçamadım ve bu sefer ciddi anlamda sarstı" dedi.

"LÜTFEN MASKENİZİ ÇIKARMAYIN"

Sözlerini sürdüren Berk Oktay, "Virüs etkisin kaybetti ve artık çok da fazla önleme gerek yok" gibi bir algı oluştu maalesef. Lütfen maskenizden uzaklaşmayın ve olabildiğince tedbirli olmaya devam edin. Toparlıyorum, en kısa zamanda görüşmek üzere. Sevgiler..." ifadelerini kullandı.

BERK OKTAY KİMDİR?

Berk Oktay kaç yaşında; 28 Ekim 1982 Ankara doğumlu Berk Oktay, 40 yaşındadır. İlk oyunculuğunu Tatlı Bela Fadime dizisinde Levent karakteri ile deneyimledi.

Akasya Durağı ve ardından Arka Sokaklar dizisi ile büyük bir kitleye hitap etti, İlişki Durumu Karışık dizisindeki rolü ile 2016 yılında Yeditepe Üniversitesi'nin düzenlediği ödül töreninde "En İyi Komedi Erkek Oyuncu" ödülünü alan oyuncunun diğer dizi projeleri; Alev Alev, Benim Hala Umudum Var, Aşktan Kaçılmaz ve İlişki Durumu Evli ve ve Savaşçı'dır. Şuan Yasak Elma dizisinde Çağatay karakterine hayat vermektedir.

Berk Oktay'ın Oynadığı Diziler

Yasak Elma/ Çağatay/ 2020-2021

Savaşçı/ Kağan/ 2017

İlişki Durumu: Evli/ Can/ 2016

İlişki Durumu: Karışık/ Can/ 2015

Aşktan Kaçılmaz/ Berzan/ 2014

Benim Hala Umudum Var/ Hakan/ 2013

Alev Alev/ Murat/ 2012

Umut Yolcuları/ Sinan/ 2010

Arka Sokaklar/ Sinan/ 2009-2012

Akasya Durağı/ Murat/ 2008

Tatlı Bela Fadime/ Levent/ 2007