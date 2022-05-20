Konyaspor Festivali Bütün Coşkusuyla Başlıyor! - Haberler

100 yıllık çınar Konyaspor'un 100. yılına özel düzenleyeceği festival, 11-19 Haziran 2022 tarihlerinde yapılacak. Mart ayında gerçekleştirilen Gala Gecesi ile 100. yıl etkinliklerine start veren yeşil-beyazlı kulüp, 9 gün sürecek festivalin hazırlıklarına tüm hızıyla devam ediyor.

Stadyum içerisi ve dışarıdaki etkinlik alanında düzenlenecek konserlerle renklenecek 100. Yıl Festivali'nin açılış ve kapanışında ışık ve lazer şovlarla mapping gösterileri olacak ve katılımcılar unutulmaz anlar yaşayacak.

Festival alanında yer alacak onlarca alışveriş ve gıda standı lunapark ve panayır alanları ile tüm zaman eğlenerek değerlendirilebilecek. Stadyum içi konserler biletli, festival alanı konserleri ise halka açık olacak. Stant kiralamak isteyenler Konyaspor Kulübü'nü arayarak iletişime geçecek.

Yaklaşık 2 milyon ziyaretçinin ağırlanması hedeflenen festival programının detayları şöyle:

10.00 Festival Stant Alanı Açılış,

16.30-18.30 Festival Alanı Halk Konserleri,

19.30 Stadyum girişi görsel şovlar ve stadyum içerisi konserler.

Konyaspor 100. Yıl Festivali Konser Programı.

11 Haziran: Demet Akalın-Soner Sarıkabadayı -Ece Seçkin.

12 Haziran: Linet-Cengiz Kurtoğlu-Ahmet Şafak.

13 Haziran: Göksel-Manga-Eypio.

14 Haziran: Burcu Güneş-Serdar Ortaç-Kutsi.

15 Haziran: Teoman-Mehmet Erdem-Çağatay Akman.

16 Haziran: Ziynet Sali- Hakan Altun-Gökcan Sanliman.

17 Haziran: Funda Arar-Kubat-Resul Dindar.

18 Haziran: Gülben Ergen-Ferhat Göçer-Gripin.

19 Haziran: Haluk Levent-Ceza-Aydilge.

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