Konserinde tacize uğrayan Sefo'nun olay anı görüntüsü ortaya çıktı! Yaşadığı şaşkınlık yüzüne yansıdı

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Almanya'daki konserinde bir kadın tarafından tacize uğradığını söyleyerek "Sahneden inerken avuçlamak suretiyle beni elledi, hakkımı helal etmiyorum" dedi. Sefo'nun konserinde tacize uğradığı anların ve yaşadığı şaşkınlığın görüntüsü ortaya çıktı.

Şarkılarıyla kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşan rapçi Sefo, yoğun konser maratonuna devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Almanya'daki konserinde tacize uğrayan Sefo'nun görüntüsü de ortaya çıktı.

TACİZ ANININ GÖRÜNTÜSÜ ÇIKTI

Konserde bulunan Ezgi isimli bir TikTok kullanıcısı, farkında olmadan Sefo'nun konserde bir kadının tacizine uğradığı anı kayda aldı. Hesabından Sefo'nun taciz edildiği anı paylaşan kullanıcı, "O anı videoya almışım" ifadelerini kullandı. Sefo da o anları Instagram hesabından yayınlayarak "İşte o an" notunu düştü.

"AVUÇLAMAK SURETİYLE BENİ ELLEDİ"

Önceki gün Instagram hesabından yaşadığı tacizi anlatan Sefo, "Nürnberg harika bir konserdi, gelen herkese teşekkür ederim. Fakat bir sıkıntı var. Sahneden inerken insanların arasından geçiyordum ve bir kadın, g..mü avuçlamak suretiyle beni elledi. Hakkımı helal etmiyorum. G..üm bu kadar çok ellenmemişti. Haram olsun ya. Kendimi çok kötü hissediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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