Sahnesinde hayranının saldırısına uğrayan Uzi, konserini yarıda kesti

Genç popçu Aleyna Tilki ile aşk yaşadığı iddiasıyla ve şarkılarıyla gündemden düşmeyen Uzi, sahnede hiç beklemediği bir olay yaşadı. Konserinde sevilen şarkılarını okuyan rapçi, bir hayranının saldırısına uğradı.

KONSERİ YARIDA KESTİ

Kalabalık grup karşısında şarkılarını okuyan Uzi'ye sarılmak isteyen bir hayranı, güvenlik görevlilerini aşarak sahneye koştu. Hızla koşarak Uzi'ye sarılan hayran, şarkıcının düşmesine neden oldu. Vatandaş güvenlik güçleri tarafından tutulurken yerinden kalkan Uzi, sinirlerine hakim olamadı. Yaşananlardan dolayı rahatsız olan Uzi, "Arkadaşlar hepinize çok teşekkür ederim. Bu görmek istediğimiz bir manzara değil. Hepiniz Allah'a emanet olun" diyerek konseri bitirdi.

UZİ KİMDİR?

1998 yılında dünyaya gelen Uzi'nin gerçek adı Utku Yalçınkaya'dır.7 senedir aktif olarak rap müzik yapan genç rap sanatçısı, Çavo olarak da tanınıyor. 2021 yılında Kan isimli albümünü yayınlayan rapçi, Krvn, Umrumda Değil, Cindy ve Paparazzi ve Arasan da gibi şarkılarıyla adını geniş bir hayran kitlesine duyurdu.