Üye Girişi
Haberler

Komşusu kapıya dayanınca karakola koşan Kısmetse Olur Cansel, polisten aldığı yanıtla çılgına döndü

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kısmet Olur Aşkın Gücü programıyla ünlenen Cansel Ayanoğlu komşusunun kapısına dayandığını belirterek karakola koştu. Komşusu hakkında uzaklaştırma kararı isteyen Ayanoğlu, "Uzaklaştırma istiyorum bana diyorlar ki uzaklaştırma için tekrar tekrar yaşanması lazım... Son mu olması gerekiyor illa?" diyerek aldığı cevaba isyan etti.

Kısmetse Olur Aşkın Gücü programına katıldıktan sonra adını duyuran Cansel Ayanoğlu, yan komşusuyla yaşadığı sorunlar nedeniyle karakolluk oldu.

"KIZIM VAR İÇERİ GİR"

Ağlamaklı şekilde bir video çekerek sosyal medya hesabından paylaşan Ayanoğlu, komşusunun kapısına dayandığını belirterek "Sabah yedide uyuyordum kapı çaldı, adamın teki yan komşu, ne var dedim. Kızım var içeri gir dedi. Amaç ne kaldım" ifadelerine yer verdi.

Komşusu yüzünden karakola koşan Kısmetse Olur Cansel, polisten aldığı yanıtla çılgına döndü

"ÜLKEDEKİSAÇMALIĞA BAKAR MISINIZ?"

Kendisini rahatsız eden komşusu hakkında uzaklaştırma kararı aldırmak amacıyla karakola başvuran Ayanoğlu, "Ülkedeki adaletin saçmalığına bakar mısınız? Adam sabahın köründe ünlü olduğum için kapıma geliyor, rahatsız ediliyorum taciz ediliyorum. Uzaklaştırma istiyorum bana diyorlar ki uzaklaştırma için tekrar tekrar yaşanması lazım... Son mu olması gerekiyor illa?" diyerek isyan etti.

Komşusu kapıya dayanınca karakola koşan Kısmetse Olur Cansel, polisten aldığı yanıtla çılgına döndü
Kaynak: Haberler.com / Magazin

Cansel Ayanoğlu Kısmetse Olur Televizyon Magazin Kısmet

Tekirdağ'da istismara uğrayan Sıla bebekten acı haber

Tekirdağ'da cinsel istismara uğrayan Sıla bebekten acı haber

 Bakan Uraloğlu Discord'u radara aldı: İçeriğine bakınca dehşete düşmemek mümkün değil

Toplumun sinir uçlarına dokunan platform bakanlığın radarına girdi

 Recai Kutan 94 yaşında hayatını kaybetti

Türk siyaseti bir ekol ismini daha kaybetti
Vatandaşa domuz eti yediren firmadan din, devlet ve bayraklı savunma

Vatandaşa domuz eti yediren firmadan din, devlet ve bayraklı savunma
500

Yorumlar (1)

Bozkurtlar Diriliyor:

Vefanin Özcanin kankaları...

25
4
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Babalar Günü ne zaman 2025? ''Babalar Günü'' hangi güne denk geliyor? Kötü Kan dizisi bitiyor mu, final mi yapıyor? Kötü Kan dizisi neden bitiyor? Sıla bebek öldü mü? Sıla bebek neden öldü? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 7 Ekim döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Recai Kutan kimdir? Recai Kutan ne zaman öldü, hastalığı neydi? Recai Kutan öldü mü, neden öldü? Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan'ın hastalığı nedir? SON DAKİKA: Hamas, Tel Aviv'e mi saldırıyor? Gaziantep su kesintisi sorgulama! 7 Ekim GASKİ su kesintisi olan yerler neresi? Gaziantep su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır? Jandarma Genel Komutanlığı personel alımı başvurusu! 2025 Jandarma Genel Komutanlığı başvuruları başladı mı? Başvuru ekranı Incel ne demek? Semih Çelik Incel olayı nedir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.