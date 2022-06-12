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Kocasının spermini içmesi öneriliyordu! Kourtney Kardashian hamile kalmak için her yolu deniyor

Haberler.com - Zehra Yaşık - Magazin
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Kocasının spermini içmesi öneriliyordu! Kourtney Kardashian hamile kalmak için her yolu deniyor

Geçtiğimiz günlerde dünya evine giren Kourtney Kardashian ve Travis Barker, çocuk sahibi olmak için büyük çaba sarf ettiklerini söylemişti. Cinsel ilişkiye aran veren ünlü çiftten Kardashian artık her tavsiyeyi uygulamaya çalışıyor. Bıldırcın yumurtası yiyen ünlü isim cinsel organına özel bir buhar bile yaptırmış.

Kourtney Kardashian ve Travis Barker, The Kardashians'ın son bölümünde doğurganlık yolculuklarına yardımcı olacak her şeyi denemeye istekli görünüyorlardı. 43 yaşındaki yıldız riskli bir vajinal buhar seansı da dahil olmak üzere çeşitli tedavileri denediğini söylerken kendisine gelen ilginç tavsiyeleri de anlattı.

DOKTORDAN İLGİNÇ TAVSİYE

Kourtney ise programda bir doktorun ona Travis'in 'A sınıfı' spermi olduğunu söylediği son randevularını anlattı. Yine de tıbbi tavsiyesi şüpheli görünüyordu, çünkü onu Travis'in spermini "haftada dört kez" içmeye teşvik etmişti.

Kocasının spermini içmesi öneriliyordu! Kourtney Kardashian hamile kalmak için her yolu deniyor

HER YOLU DENİYOR

43 yaşındaki ünlü isim bu tavsiyeye uymasa da diğer yolları denemekten çekinmiyor. Kardashian her gün bıldırcın yumurtası yiyor. Kardashian açıklamasında "Bıldırcın yumurtalarının bebek sahibi olmaya çalışırken faydalı olduğu söyleniyor, ancak bunun çevrimiçi olarak belgelenip belgelenmediğinden emin değilim. Bakmadım" dedi.

Kocasının spermini içmesi öneriliyordu! Kourtney Kardashian hamile kalmak için her yolu deniyor

Kocasının spermini içmesi öneriliyordu! Kourtney Kardashian hamile kalmak için her yolu deniyor

Kocasının spermini içmesi öneriliyordu! Kourtney Kardashian hamile kalmak için her yolu deniyor

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Foto galeri editörü Haberler.com - Magazin

Kourtney Kardashian Bebek Cinsellik Magazin Haberler

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