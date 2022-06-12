Kocasının spermini içmesi öneriliyordu! Kourtney Kardashian hamile kalmak için her yolu deniyor - Haberler

Kourtney Kardashian ve Travis Barker, The Kardashians'ın son bölümünde doğurganlık yolculuklarına yardımcı olacak her şeyi denemeye istekli görünüyorlardı. 43 yaşındaki yıldız riskli bir vajinal buhar seansı da dahil olmak üzere çeşitli tedavileri denediğini söylerken kendisine gelen ilginç tavsiyeleri de anlattı.

DOKTORDAN İLGİNÇ TAVSİYE

Kourtney ise programda bir doktorun ona Travis'in 'A sınıfı' spermi olduğunu söylediği son randevularını anlattı. Yine de tıbbi tavsiyesi şüpheli görünüyordu, çünkü onu Travis'in spermini "haftada dört kez" içmeye teşvik etmişti.

HER YOLU DENİYOR

43 yaşındaki ünlü isim bu tavsiyeye uymasa da diğer yolları denemekten çekinmiyor. Kardashian her gün bıldırcın yumurtası yiyor. Kardashian açıklamasında "Bıldırcın yumurtalarının bebek sahibi olmaya çalışırken faydalı olduğu söyleniyor, ancak bunun çevrimiçi olarak belgelenip belgelenmediğinden emin değilim. Bakmadım" dedi.