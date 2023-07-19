Kobra Murat, torununun doğum gününü kutladı! Altınları görenler gözlerine inanamadı

Kazancının büyük bir kısmını altına yatıran Kobra Murat, torununu 1. yaş doğum gününde altınlara boğdu. Torunu için bir düğün salonunda doğum günü kutlaması yapan şarkıcı, taktığı altınlarla adeta şov yaptı.

Son olarak Zeynep Bastık'ın doğum günü kutlamasında sahne alan Kobra Murat, yaptığı altın yatırımları ve aile yaşantısıyla sık sık gündeme geliyor. Kazancının büyük bir kısmını altına yatırdığı ve evindeki kasaların artık dolduğunu söyleyen şarkıcı, 1. yaşına basan torunu için doğum günü partisi verdi. Kobra Murat, partide torununu altınlara boğdu.

"KOBRA MURAT'IN PRENSES TORUNU"

Altın temalı kutlama yapan Kobra Murat, torununa altından bebek arabası yaptırdı. Hediyeleriyle adından söz ettiren şarkıcı, taç, bilezik ve altınları da kurdeleye bağlayarak torununun boynuna taktı. Murat, Ceylin adındaki torununa altın kemer takmayı da ihmal etmedi. O anları Instagram hesabından paylaşan ünlü isim, "Doğum günün kutlu, mutlu, sağlıklı, huzurlu, şanslı, kısmetli, bereketli, uğurlu, uzun ömürlü hayatın olsun dedem. Kobra Murat'ın prenses torunu Ceylin Alanur... Şifa sultan maşallah subhanallah. Allah nazarlardan saklasın seni inşallah dedem" ifadelerini kullandı.