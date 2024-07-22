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Kızılcık Şerbeti'nin yıldızı Özge Özacar, sevgilisini öpücüklere boğdu

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Kızılcık Şerbeti'nin başrol oyuncularından Özge Özacar bir süredir iş insanı Oğuz Özmen ile aşk yaşıyor. Dizisinin sezon final yapmasıyla tatile çıkan güzel oyuncu, plajda sevgilisini öpücüklere boğdu.

Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisindeki Görkem rolüyle adından söz ettiren Özge Özacar, özel hayatıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor. Dizisinin sezon finali yapmasıyla tatile çıkan oyuncu, sevgilisiyle romantik anlar yaşadı.

Özge Özacar bir süredir iş insanı Oğuz Özmen ile aşk yaşıyor. Daha önce ilişkisini ilan ederek "Çok mutluyum. Keyfimiz yerinde. Daim olur inşallah" dedi. Şimdilerde sevgilisiyle Bodrum'da tatil yapan çift, Aramızda Kalmasın tarafından görüntülendi. Baş başa tatil yapan ikili, birbirine sarılarak öpücüklere boğdu.

"ROLÜM İÇİN GÜZEL TEPKİLER ALIYORUM"

Dizideki rolüyle adından söz ettiren Özge Özacar, gelen eleştirilerin ardından yaptığı açıklamada "Güzel tepkiler alıyorum, insanların beni sevdiğini bana hissettirmeleri harika bir duygu. Sosyal medyaya gelirsek beni yakından tanısalar küfür etmezler bence bana" demişti.

Kızılcık Şerbeti'nin yıldızı Özge Özacar, sevgilisini öpücüklere boğdu

Kızılcık Şerbeti'nin yıldızı Özge Özacar, sevgilisini öpücüklere boğdu

Kızılcık Şerbeti'nin yıldızı Özge Özacar, sevgilisini öpücüklere boğdu

Kızılcık Şerbeti'nin yıldızı Özge Özacar, sevgilisini öpücüklere boğdu

Ecem Altan
Ecem Altan
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Yorumlar (3)

Bülent Sonyıldırım:

Bunlar çok mu önemli ya bu tür şeyler haber oluyor acaba.

21
2
yanıtYanıtla
FA null:

ahlâk gitmiş

16
0
yanıtYanıtla
Gjerj Kastoroiti:

güzel hatun sıfır oyunculuk

7
2
yanıtYanıtla
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