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Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonundan ilk fragman yayınlandı: Alev'i kaybettik

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Show TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti'nden merakla beklenen yeni sezon fragmanı yayınlandı. Ünlü isimlerinde dahil olduğu dizinin fragmanında Müjde Uzman'ın oynadığı Alev, yaşamını yitiriyor. Alev'in dünyaya getirdiği bebeğine ise anne ve ablası Kıvılcım sahip çıkıyor.

Başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ve Doğukan Güngör'ün paylaştığı Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonundan ilk fragman yayınlandı. Şebnem Bozoklu, Şebnem Dönmez ve Fırat Çelik'in dahil olduğu fragmana "Alev'i kaybettik" sözleri damga vurdu.

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Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün, yönetmenliğini ise Ketche'nin üstlendiği Kızılcık Şerbeti 3. sezon fragmanında Görkem ve Ömer'in daha önceden ilişki yaşadığını öğrendiği için kahrolan Kıvılcım, büyük bir yıkım yaşıyor. Ömer'le yüzleşen Kıvılcım'ın "Ben seni dün gece aldattım" sözleri herkesi şaşkına çevirdi. Balkondan düşen Görkem hastaneye kaldırılırken Ünal ailesi kazada oğulları Fatih'i suçluyor.

Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonundan ilk fragman yayınlandı: Alev'i kaybettik

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Kardeşinin geliniyle birlikte olmasıyla neye uğradığını şaşıran Abdullah ise "Herkesten beklerdim ama senden beklemezdim. Benim senin gibi bir kardeşim yok. Şirketi de terk edeceksin. Kendine iyi avukatlar bul" diyerek Ömer'e resti çekiyor. Başka bir ülkeye taşınma kararı alan Alev ise hayatını kaybediyor. Alev'in dünyaya gelen bebeği ise Abdullah ve Kıvılcım arasında krize neden oluyor.

Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon ilk bölümü 13 Eylül Cuma günü yayınlanacak.

Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonundan ilk fragman yayınlandı: Alev'i kaybettik

Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonundan ilk fragman yayınlandı: Alev'i kaybettik

Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonundan ilk fragman yayınlandı: Alev'i kaybettik

Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonundan ilk fragman yayınlandı: Alev'i kaybettik

Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonundan ilk fragman yayınlandı: Alev'i kaybettik

Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonundan ilk fragman yayınlandı: Alev'i kaybettik

Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonundan ilk fragman yayınlandı: Alev'i kaybettik

Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonundan ilk fragman yayınlandı: Alev'i kaybettik

Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonundan ilk fragman yayınlandı: Alev'i kaybettik

Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Magazin

Müjde Uzman Show Tv Fragman

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