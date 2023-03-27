Kızılçık Şerbeti'nin Pembe Hanım'ı Sibel Taşçıoğlu, Erkan Kolçak Köstendil'in akrabası çıktı

Son günlerin çok konuşulan dizisi Kızılcık Şerbeti, oyuncularıyla da gündemde. Dizide Pembe karakterine hayat veren Sibel Taşçıoğlu, Çukur'un Vartolu'su Erkan Kolçak Köstendil'in akrabası çıktı.

Show TV'de yayın hayatına başlayan Kızılcık Şerbeti, son günlerde izlenme rekorları kırıyor. İzleyiciyi ekran başına kilitleyen dizi hem konusu hem de oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor.

OYUNCULUĞU İLE HAYRAN BIRAKIYOR

Dizide Nursema'nın annesi Pembe karakterini canlandıran Sibel Taşçıoğlu'nun hayatı ise izleyiciler tarafından merak ediliyor. Nursema'yı istemediği bir adamla görücü usulü evlendiren Pembe karakteri büyük tepki çekmişti.

ÜNLÜ OYUNCU İLE AKRABA

Role başarıyla hayat veren Sibel Taşçıoğlu özel hayatıyla dikkat çekti. Başarılarla dolu kariyere sahip olan usta oyuncu, Çukur'un Vartolu'su Erkan Kolçak Köstendil ile akraba çıktı. Taşçıoğlu, oyuncunun kuzeni Murat Kolçak Köstendil ile evli.