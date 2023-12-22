Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si sahnede kendinden geçti! Hem şarkı söyledi hem dans etti

Show TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti'nin başrol oyuncuları Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Doğukan Güngör, Müjde Uzman, Barış Kılıç, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Sibel Taşçıoğlu ve Settar Tanrıöğen, dün akşam yılbaşı yemeğinde bir araya geldi. Taşçıoğlu gecede hem şarkı söyledi hem dans etti.

Dizideki Pembe rolüyle adından söz ettiren Sibel Taşçıoğlu gecede sahneye çıktı. Ajda Pekkan'ın Hoş Gör Sen şarkısını söyleyen oyuncu, kendisini müziği ritmine kaptırınca çılgınlar gibi dans etti. Davette Evrim Alasya ile Mert Davran da Yalnız Kullar şarkısında oynadı.