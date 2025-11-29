Haberler

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı hayranından gelen ilginç teklifi açıkladı: 1 dakika için 100 bin TL

Güncelleme:
Televizyon ekranlarının en çok takip edilen yapımlarından 'Kızılcık Şerbeti' dizisinde 'Nilay' karakterini canlandıran Feyza Civelek, bir hayranının sosyal medya üzerinden kendisine yaptığı sıra dışı teklifi açıkladı. Civelek, "Biri beni 1 dakika görmek için 100 bin TL teklifte bulundu" dedi.

  • Feyza Civelek, sosyal medyada kendisini 1 dakika görmek için 100 bin TL teklif aldığını açıkladı.
  • Feyza Civelek, 'Kızılcık Şerbeti' dizisinde 'Nilay' karakterini canlandırıyor.
  • Feyza Civelek, annesi Melis Civelek'in dizinin senaristi olması nedeniyle 'torpil' eleştirilerine maruz kaldığını belirtti.

Ekranların en çok izlenen yapımlarından 'Kızılcık Şerbeti' dizisinde 'Nilay' karakterine hayat veren oyuncu Feyza Civelek, sansasyonel açıklamalarıyla gündemden düşmüyor.

'TORPİL' ELEŞTİRİLERİNE SERT YANIT

Ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde annesi Melis Civelek'in 'Kızılcık Şerbeti'nin senaristi olması sebebiyle kendisine sık sık yöneltilen 'torpil' eleştirilerine sert bir yanıt vermişti.

30 yaşındaki Civelek, "Senin annen de yazsa sen de oynarsın. Bir oyuncu ol da görelim. Ben bu işe girerken annem yazmasına rağmen seçmelere girdim hak geçmesin diye. Bilip bilmeden konuşan insanlardan sıkıldım. Şu an en popüleri Nilay. Nilay'sız dizi asla olmaz. Ha diziyi mahvettiğimi düşünüyorsan o senin zevksizliğin" demişti.

KENDİSİNE GELEN TEKLİFİ AÇIKLADI

Son olarak Civelek, katıldığı bir programda yaptığı açıklamayla gündeme geldi. Civelek, "Sosyal medyada biri beni 1 dakika görmek için 100 bin TL teklifte bulundu" dedi.

Kaynak: Haberler.com / Magazin
Haberler.com
