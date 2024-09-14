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Kızılcık Şerbeti'ndeki "Kadının beyanı esastır" repliği tepki çekti

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Kızılcık Şerbeti'nin dün akşam yayınlanan bölümünde kendisini camdan atan Görkem suçsuz olmasına rağmen Fatih'ten şikayetçi oluyor. Ünal ailesi ifadede duruma itiraz ederken emniyet müdürü de "Kadının beyanı esastır" diyor. İstanbul Sözleşmesi'nde yer alan cümlenin eşine iftira atan bir kadın için kullanılması seyirciyi kızdırdı.

Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ve Doğukan Güngör'ün başrolünde yer aldığı Kızılcık Şerbeti dün akşam 3. sezon ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Dizide kendisini camdan atan eşi tarafından iftira atılan Fatih'in ifade verdiği sahne tepkileri beraberinde getirdi.

"BU İFADEYİ İFTİRA ATAN KADIN İÇİN KULLANAMAZSINIZ"

Ömer ile daha önce ilişki yaşadığı ortaya çıkan Görkem, Fatih'le tartışırken kendisini camdan aşağı attı. Hastaneye kaldırılan Görkem, ilk ifadesinde kendisini Fatih'in ittiğini söyleyerek şikayetçi oldu. Anne ve babası ile ifade vermeye giden Fatih hakkındaki iddiayı yalanlarken Abdullah Bey de emniyet müdürüne "Müdür bey az çok bizi tanıyorsunuz. Söylediğiniz şey olmuş olabilir mi hiç? diyor. Emniyet müdürünün "Maalesef yapabileceğim bir şey yok. Kadının beyanı esastır" sözleri seyirciyi kızdırdı. Kötü bir karakteri oynayan ve eşine iftira atan Görkem için kullanılan "Kadının beyanı esastır" ifadesi "Bunu ne hakla iftira atan bir kadın için kullanabilirsiniz" yorumları yağdı.

Kızılcık Şerbeti'ndeki 'Kadının beyanı esastır' repliği tepki çekti

ŞİDDET TEHDİDİ ALTINDAKİ KADINLAR İÇİN KULLANILIR

"Kadının beyanı esastır" ilkesi 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun tarafından düzenlenmektedir. Bu ilke, şiddet tehdidi altında olduğunu beyan eden kadının, ilave delil aramaksızın koruma mekanizmalarına dahil edilmesidir.

İşte sahne için yapılan bazı yorumlar...

Kızılcık Şerbeti'ndeki 'Kadının beyanı esastır' repliği tepki çekti

Ecem Altan
Ecem Altan
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