Kızılcık Şerbeti'nde kavga iddiası: Yapımcı sessizliğini bozdu

Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti, bu kez bir oyuncu ayrılığıyla gündemde. "Pembe" karakteriyle dizinin en dikkat çeken oyuncularından biri olan Sibel Taşçıoğlu, geçtiğimiz sezon projeye veda etmişti. Ancak bu ayrılığın perde arkasına dair kulislerde dolaşan iddialar son günlerde yeniden alevlendi.

Dizinin hayranları arasında yayılan söylentiler, Feyza Civelek ile Sibel Taşçıoğlu arasında sette ciddi bir gerilim yaşandığı yönündeydi. Sosyal medyada en çok konuşulan iddia ise oldukça dikkat çekiciydi: Feyza Civelek'in sette koltuğa işerken yakalandığı, ardından Sibel Taşçıoğlu'nun kendisine tokat attığı öne sürüldü. Bu söylenti, sosyal medyada kısa sürede yayıldı ve diziye gölge düşürdü.

Tüm bu spekülasyonlar sürerken, yapımcı şirket Gold Film, kamuoyuna resmi bir açıklama yaptı. Açıklamada, sosyal medyada dolaşan söylentilerin asılsız ve mesnetsiz olduğu vurgulandı.

Açıklamanın tamamı şu şekilde:Kızılcık Şerbeti dizimizin oyuncuları hakkında son günlerde sosyal medyada yer alan asılsız ve mesnetsiz iddiaların gerçeği yansıtmadığını önemle belirtmek isteriz.

Pembe karakterinin hikayesi doğal akışında sona ermiş ve bu nedenle oyuncumuz dizimizin kadrosundan ayrılmıştır. Bu ayrılışın üzerinden beş ay geçtikten sonra, basında ve sosyal medyada oyuncularımız hakkında asılsız iddialarda bulunulmasının dizimize zarar vermeye yönelik olduğu açıktır.

Kamuoyunun yanıltıcı, gerçeğe dayanmayan haberlere ve spekülasyonlara itibar etmemesini rica ederiz.

Saygılarımızla,

Gold Film