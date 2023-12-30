Kızılcık Şerbeti'nde Ajda Pekkan sürprizi! Güzelliği ve enerjisiyle büyüledi

Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman, Ceren Yazlazoğlu Karakoç ve Sibel Taşçıoğlu'nun başrolü paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisi dün akşam 45. bölümle ekrana geldi. Reyting rekortmeni diziye bu hafta Süperstar Ajda Pekkan konuk oldu.

Rüzgar'ın çalıştığı televizyon kanalının coşkulu yeni yıl kutlamasında Ajda Pekkan şarkı söyledi. Siyah deri bir elbiseyle sahneye çıkan 77 yaşındaki Ajda Pekkan, şıklığı, enerjisi ve güzelliğiyle sevenlerinden alkış topladı. Pekkan'ın yer aldığı sahne için "Gerçek bir Süperstar, yıllar eskitemiyor" yorumu yapıldı.

yönetmenliğini Hakan Kırvavaç'ın üstlendiği, senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı Kızılcık Şerbeti, yeni bölümleriyle devam ediyor.